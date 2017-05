Verwöhnprogramm für die Superheld(inn)en des Alltags

× Erweitern Nackendusche in der Therme Erding

Sie schmieren Pausenbrote, spielen Taxi und können alles reparieren … Jeden Tag beweisen Mama und Papa aufs Neue ihre Allroundtalente. Klar, dass die Alltagsheld(inn)en da auch mal eine Auszeit brauchen! Genau diese finden alle Mütter und Väter in der größten Therme der Welt.

Zum Muttertag, am 14. Mai, werden alle Powerfrauen in der Thermenwelt mit ganz besonderen Wellness- & Wohlfühlaktionen verwöhnt. In der Therme (ohne Altersbegrenzung) und VitalOase (ab 16 Jahren) genießen die Damen ein Gläschen Sekt, entspannen im wohlig warmen Kugulus oder lassen beim schwungvollen Aqua-Latino die Hüften kreisen. Auch das Programm in der VitalTherme & Saunen (ab 16 Jahren, textilfrei) lässt Frauenherzen höher schlagen: Ob beim Aufguss „Beauty Deluxe“ oder dem „Chippendales-Showaufguss“ – an ihrem Ehrentag haben die Mütter Zeit, den Alltagsstress für ein paar Stunden zu vergessen, sich wunderbar unterhalten zu lassen und ihre Energiereserven wieder aufzutanken. Und das Beste: Den Übertritt in die VitalOase und VitalTherme & Saunen bekommen alle Damen ab 16 Jahren an diesem Tag geschenkt!

Am Vatertag, den 25. Mai, warten tolle Verwöhn-Specials auf alle Papas! So starten die Väter zum Beispiel beim „Muntermacher“-Aufguss im Meditationshaus der VitalOase gestärkt in den Tag oder genießen exklusive „Mens only“-Aufgüsse in der VitalTherme & Saunen. Darüber hinaus dürfen sie ihre Kräfte beim Baumstamm-Nageln im Bali-Garden messen oder sich beim Aqua-Boxing im großen Thermenbecken auspowern. Zünftig wird’s außerdem beim bereichsübergreifenden Fassanstich mit Live-Musik und anschließendem Bierausschank. An ihrem Ehrentag finden echte Kerle ihr ganz persönliches “Paradies” in der Therme Erding!

