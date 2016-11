Weihnachtszeit im Rappsodie

× Erweitern Rappsodie

Es ist wieder soweit, Weihnachten steht vor der Tür. Wie im Vorjahr bietet das Bad Rappenauer RappSoDie Sole- und Saunaparadies seinen Gästen und denjenigen, die es noch werden wollen, tolle Angebote und besondere Verwöhngeschenke mit höchsten Rabatten.

Die Aktion endet am 24. Dezember um 14 Uhr. Der Renner im Vorjahr waren die sogenannten Geldwertkarten. Die »kleinen« für die der Gast 100 Euro bezahlt, rabattiert bereits den Eintrittspreis um 15 Prozent. Die »große« und auch meist verkaufte Geldwertkarte in Höhe von 250 Euro, rabattiert den Eintrittspreis um stolze 25 Prozent. Tolle Geschenkideen, wie spezielle Packages sind zur Weihnachtszeit besonders gefragt. Diese beinhalten je nach Wahl, einen Tageseintritt ins Sole- und Saunaparadies, Frühstücksbuffet, Massagen, Kosmetikanwendungen, Tagesessen und noch vieles mehr. Die Auswahl ist groß und das Angebot so individuell wie die Wünsche der Gäste. Auch einzelne Gutscheine wie Kosmetikanwendungen oder Massagen werden zur Weihnachtszeit gekauft. heg

