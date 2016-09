Wellness- & Fitnessclubs, die alles bieten!

Als Mitglied der Lifestyle Wellness- & Fitnessclubs hat man die Wahl, sich aus einer Vielzahl von Leistungen die herauszusuchen, die einen persönlich interessiert.

So kann man sich seine Mitgliedschaft ganz persönlich und individuell zusammenstellen. »Das ist genau das, was unsere Mitglieder wünschen«, sagt Geschäftsführer Holger Koch. »Transparente Mitgliedschaften, in denen keine Leistungen bezahlt werden müssen, die man nicht nutzt, sowie die Freiheit, selbst zu bestimmen, wie lang die Abolaufzeit ist – das alles ist eben bei uns möglich.« Die angebotenen Leistungen sind sehr umfangreich. Modernste Geräteausstattung ist dabei nur die Basis. »Als Spezialist für Rücken- und Gelenkbeschwerden sowie als anerkannter Abnehmspezialist sind wir genau so die erste Adresse, wie für alle, bei denen die Vitalität, Gesundheit und das Wohlbefinden an erster Stelle steht«, sagt Koch.

Lifestyle Wellness- & Fitnessclub Holderäckerstraße 1a,

70499 Stuttgart und Bahnhofstraße 13, 71711 Steinheim,

www.dein-lifestyle.de