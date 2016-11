Wellness schenken - Geschenkideen aus der Soleo Wellness-Oase

× Erweitern Soleo

In der modern und stilvoll gestalteten Beauty- und Wellnessoase im Stadtbad Soleo erwartet die Besucher ein vielfältiges und außergewöhnliches Angebot an Kosmetik- und Wellnessbehandlungen in stilvollem Ambiente.

Neben klassischen Behandlungen werden auch Lomi Lomi Nui-, Detox-, Ayurveda-, 24 Karat Gold-Öl- und Hot Chocolate-Massagen angeboten. Darüber hinaus können komplette Wellnesserlebnisse für Sie, Ihn und Paare gebucht werden wie zum Beispiel 1001 Nacht mit einem Bad in der Fürstenwanne. Komplettiert wird das Angebot durch kosmetische Behandlungen wie Gesichtspflege und Haarentfernung. Die fachkundigen Masseure und Kosmetiker bieten im Soleo Erholung und Entspannung von Kopf bis Fuß. Wellness im Soleo ist ein Tag Urlaub für Körper und Seele und bietet die ideale Ergänzung zum Aufenthalt im Sauna­paradies. Der Besuch der Beauty- und Wellnessoase ist auch separat, ohne den Kauf einer Eintrittskarte für das Soleo möglich. Hierzu steht ein eigener Eingang zur Verfügung. Hochwertige Geschenkgutscheine vervollständigen das Angebot. Diese können vor Ort oder auch bequem online gebucht werden. Die ideale Geschenkidee für all jene, die noch auf der Suche nach einem passenden Geschenk sind. heg

Soleo Beauty- und Wellnessoase

Untere Neckarstr. 21, 74072 Heilbronn, Fon: 07131/8873480

Öffnungszeiten: Mo 13-21 Uhr, Di-Sa 10-21 Uhr, So 10-19 Uhr

www.mmks.net