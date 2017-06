Wie gesund sind Smoothies?

× Erweitern Foto: pixabay Smoothies

Smoothies aus frischem Obst und Gemüse sind ein stetig wachsender Trend. Gerade im Sommer gelten die frischen Kaltgetränke als kleine leckere Vitaminspritzen für zwischendurch und erfreuen sich großer Beliebtheit. Doch wie viele Vitamine stecken noch im Smoothie?

Fünf Portionen Obst oder Gemüse am Tag sollte man laut Ernährungsexperten der Deutschen Gesellschaft für Ernährung essen. Vitamine unterstützen die Abwehrkräfte im Körper um gesund zu bleiben. Ein hoher Konsum von Gemüse und Obst verbessert den Gesundheitsstatus und kann das Risiko für Krebs und Herz-Kreislauf-Krankheiten senken. Das bestätigen zahlreiche Studien. Wenn man im Sommer viel unterwegs ist, ist das manchmal gar nicht so einfach. Schließlich wird Obst in der Tasche und bei Hitze schnell matschig. Einen Obstsalat für die Mittagspause vorzubereiten dauert zudem wesentlich länger, als sich einen Frucht-Gemüse-Cocktail einzupacken. Also entspannt einen Smoothie bei der Radtour oder am Badesee? Aber sind die samtig weichen Smoothies wirklich so gesund?

Smoothies oder Saft?

Smoothies kommen ursprünglich aus den USA. Englisch »smooth« bedeutet »fein«, »gleichmäßig« oder »cremig«. Basis ist die ganze Frucht (bis auf die Kerne), das sogenannte Fruchtmark oder -Püree, Dieses dann vermischt mit Saft, Wasser, Milch oder pflanzlichen Drinks, ergibt den klassischen sämigen Smoothie. Obstsäfte dagegen enthalten die ausgepresste Flüssigkeit der Frucht.

Sind Smoothies süße Kalorienbomben?

Obst enthält allerdings viel Zucker, die Smoothies aus dem Supermarkt sind logischerweise ebenfalls ziemlich süß und enthalten zum Teil sogar mehr Zucker als Cola, auch wenn die gekauften Getränke aus dem Kühlregal meist auf Konservierungsstoffe oder Zuckerzusätze verzichten. Als reiner Durstlöscher ist er demnach ebenso wenig geeignet wie zum Abnehmen. Wenn die Früchte geschält und im Mixer wie beim Spiel Blazingstar durchgewirbelt werden, können außerdem wichtige Nährstoffe allein durch den Verarbeitungsprozess und während der Lagerung verloren gehen.

Auch durch die lichtdurchlässige Verpackung gehen Vitamine verloren. Zudem ist der Sättigungsgrad von Flüssigem im Vergleich zum Essen von festem Obst deutlich geringer. Damit ist auch die Kaloriendichte höher als beim normalen Obstgenuss oder bei Fruchtsäften, die einen höheren Wasseranteil enthalten. Gerade Smoothies mit Apfelsaft als Grundlage haben einen hohen Zuckergehalt, während der Anteil an Ballaststoffen relativ niedrig ist. Dem kann man entgegenwirken in dem man sich den Smoothie selbst herstellt. Die gewählten Zutaten bestimmen dann logischerweise den Zucker-, Fett- und Kaloriengehalt, des kleinen Zwischendurchgetränks. Trinkt man dieses langsam, jagt man auch nicht den Insulinspiegel übermäßig in die Höhe. Außerdem sind die pürierten Fruchtsaftgetränke eine gute Möglichkeit Obst, das man aus optischen Gründen nicht mehr appettlich findet noch zu verarbeiten und vor dem Müll zu reten. Frisch zubereitet und abgefüllt in eine gut verschließbare Flasche sind sie ideal für unterwegs, das Büro, die Schule oder den Sommerausflug.

Smoothie Maker – Smoothies selber machen

Theoretisch kann man für einen Smoothie alles verarbeiten, was schmeckt. Von Obst über Gräsern, Gemüse, Kräuter, Gewürze, Chiasamen bis hin zum Blattgrün von Kohlrabi, das ansonsten auf dem Kompost landen würde. Beim Smoothies selber mixen gibt es dennoch das ein oder andere bei der Zusammenstellung der Zutaten zu beachten.

So sollte zum Beispiel stärkehaltiges Wurzelgemüse nicht mit Zitrusfrüchten kombiniert werden , um Verdauungsprobleme zu vermeiden.

, um Verdauungsprobleme zu vermeiden. Enthält der Smoothie kein stärkehaltiges Wurzelgemüse, sondern Äpfel und Birnen ist die Zugabe von Zitronensaft wiederum ratsam. Zitronensaft gibt dem Mixgetränk nicht nur eine frische Note, sondern sorgt auch dafür, dass die Masse nicht zu schnell braun und dadurch unappetitlich aussieht: Das Vitamin C der Zitrusfrucht verhindert, dass Äpfel und Birnen bei Kontakt des Fruchtfleisches mit Sauerstoff reagieren und sich dunkel verfärben.

Von reinen Obst-Smoothies hingegen ist wegen des hohen Zuckergehalts abzuraten. Mit Gemüse gemischt bleibt dieser in Maßen.

Abwechslungsreich und ausgewogen sollten die Zutaten natürlich auch sein, um zum Beispiel nicht täglich die in Spinat enthaltene Oxalsäure zu sich zu nehmen.

Frische, regionale und saisonale Zutaten verwenden.

Die Zutaten vorher gut waschen und eher unbehandelte Zutaten verwenden, wenn die Schale mit in den Mixer kommt.

Ein Mixer und los geht’s

Mit einem Standmixer lassen sich die Zutaten fein zerkleinern und cremig rühren. Bei weichem Obst wie Erdbeeren oder Himbeeren reicht auch ein Pürierstab. Einen extra Smoothie-Maker braucht es also nicht unbedingt. Wer allerdings öfter die Obst- und Gemüsedrinks auf den Speiseplan setzt oder Zutaten mit Schale wie Orangenstückchen oder Ingwer verarbeitet, wählt einen professionellen Mixer. Im Sommer lassen sich damit auch Eiswürfel oder tiefgekühlte Früchte zerkleinern und der Smoothie wird so zum leckeren erfrischenden Sommergenuss.

MORITZ-Sommersmoothie

Wir haben es nicht so mit Kalorienzählen, und im Sommer bewegt man sich ja ohne viel draußen.