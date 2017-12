Auszeichnungs-Paukenschlag für Weingärtner Cleebronn & Güglingen

× Erweitern Foto: Thomas Möller/Weingärtner Cleebronn & Güglingen Das Dreier-Führungsteam der Weingärtner Cleebronn & Güglingen Das Dreier-Führungsteam der Weingärtner Cleebronn & Güglingen blickt entspannt auf ein seit Jahren in Württemberg einzigartiges, konstant gutes Leistungsergebnis beim großen Genossenschaftsvergleich zurück.von links: Thomas Beyl (Vorstand), Andreas Reichert (erster Kellermeister), Axel Gerst (Geschäftsführer)

Jedes Jahr warten die Weingärtner Cleebronn & Güglingen (C&G) im November und Dezember gespannt auf die neuen Bewertungen der Weinführer. Zu Gault&Millau, Falstaff und Eichelmann erschien diesen Winter erstmalig der vinum Weinguide. C&G erzielte in Letzterem mit drei Sternen eine gigantische Bewertung und ist auch sonst wieder ganz vorne mit dabei.

Die in Fachkreisen bedeutenden Weinführer zu Deutschlands besten Weinerzeugern zeichnen sich durch ihre unabhängige und professionelle Arbeit in Bezug auf die Verkostungen und Berichterstattungen aus. „Durch die Neuausgabe des vinum Weinguides erwarteten wir in diesem Jahr mit großer Neugier die Veröffentlichungen. Dass wir auf Anhieb drei Sterne bei vinum erzielten, macht uns besonders stolz“, berichtet Axel Gerst, Geschäftsführer von C&G. Mit drei Sternen bezeichnet das Verkosterteam von vinum die Cleebronner als „derzeit die beste Genossenschaft in Deutschland“ und der 2016er Riesling Eiswein wird mit 92 Punkten (von max. 100 erreichbaren) als „der beste edelsüße Wein in Württemberg“ betitelt.

Im Gault&Millau Weinguide 2018 wird C&G als „eine echte Vorzeigegenossenschaft!“ aufgeführt. Über 500 Mitgliedswinzer hat diese, wobei „jeder einzelne von ihnen so sorgfältig arbeitet, dass das Kellerteam unter Leitung von Kellermeister Andreas Reichert daraus Weine keltern kann, die mit denen hochklassiger Individualweingüter mithalten können“. Dafür vergibt der renommierte Weinführer zwei schwarze Trauben. C&G ist somit im Gault&Millau Weinguide die beste Kooperative in Württemberg.

Im aufstrebenden Falstaff Weinguide 2018 lag das Punkteniveau der Cleebronner Weine zwischen 88 und 90 Punkten und sie zählen damit ebenfalls zur Spitze. Neben der „qualitativen Konstanz ihrer Weine“ lobt die Fachjury C&G für „ihre wieder erkennbare Handschrift – eine Modernität, die frei von oberflächlichen Attitüden ist“ und bezeichnet sie als „Blue Chip“ (ein Unternehmen mit besonders hohem Wert).

Bei Eichelmann werden insbesondere die „sehr guten Emotion CG-Weine“ und die „neue rote Top-Cuvée“ Roter Hirsch hervorgehoben. Diese besitzen „Substanz und Kraft“, doch „auch edelsüß wissen die Cleebronner Winzer zu überzeugen“. Sie erhalten in dem Weinguide als Gesamtwertung einen Stern.

Bleibt nun noch abzuwarten, wie die Bewertung der Fachzeitschrift Weinwirtschaft Mitte Januar 2018 ausfällt. In ihr werden die wichtigsten Weine am deutschen Markt mit dem besten Preis-Genuss-Verhältnis genannt. Axel Gerst ist optimistisch, da die Qualitätsoffensive seines Betriebes sehr gut greift und in den letzten Jahren auch die Fachpresse begeisterte.