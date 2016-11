Boris Rommel erhält 16 Punkte im Gault Millau 2017

× Erweitern Boris Rommel

Im Februar 2016 kam Boris Rommel ins 5-Sterne Superior Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe und begeistert seitdem Gourmets aus Nah und Fern. Jetzt erhielt er die erste Bewertung für

sein Wirken im eleganten Gourmet-Restaurant des 5-Sterne Superior Resorts: Der neue GAULT MILLAU 2017 zeichnet seine Kochkünste mit 16 Punkten aus! Die Jägerstube, in der veredelte regionale Klassiker serviert werden, wurde mit 15 Punkten im GAULT MILLAU bedacht.

„Ich freue mich sehr über diese Top Benotung durch die Tester des GAULT MILLAU. Dieses fantastische Ergebnis kann man nur gemeinsam mit sehr talentierten, hochmotivierten Mitarbeitern erreichen. Mein Dank geht daher an mein wunderbares Team, das perfekt und engagiert zusammenarbeitet“. Auch Hoteldirektor Jürgen Wegmann und sein Stellvertreter Maître Dominique Metzger gratulieren dem Küchenchef „Mit Boris Rommel haben wir einen echten Glücksgriff gemacht. Seine Kreativität und sein Kochstil mit viel Liebe zum Detail sind einzigartig“, so Wegmann.

Im Gourmet-Restaurant werden die Gäste mit exquisiter Haute Cuisine verwöhnt. Auf der Speisekarte stehen traditionelle Gerichte modern interpretiert mit „französischem Charme“ und regionalen Einflüssen. Wichtig ist Rommel dabei, dass alle Produkte von erstklassiger Qualität und vorzugsweise aus der Region sind. Zwei weitere Restaurants stehen unter seiner Leitung: das Spa Bistro und die zünftige Waldschänke.

Boris Rommel, 1984 in Karlsruhe geboren, startete seine Karriere mit einer Koch-Ausbildung im Restaurant Erbprinz (1 Michelin Stern) des 5-Sterne Superior Hotels Erbprinz in Ettlingen. Es folgten weitere lehrreiche Jahre bei hochdekorierten Küchenchefs in namhaften Häusern, wie beispielsweise bei Claus-Peter Lumpp im Restaurant Bareiss in Baiersbronn, das mit drei Sternen im Guide Michelin ausgezeichnet ist, im Colombi Hotel in Freiburg (1 Michelin Stern), im Schlosshotel Bühlerhöhe (2 Michelin Sterne) sowie in der Villa Hammerschmiede in Pfinztal-Söllingen (1 Michelin Stern).

Bereits 2011 bis 2012 führte ihn sein Weg nach Friedrichsruhe und schon damals setzte er als Sous-Chef wichtige Akzente. In diese Zeit fiel auch seine Wahl zum „Meisterkoch des Jahres“ bei der INTERGASTRA 2012.