BUGA-Aufsichtsrat vergibt Gastronomie auf dem Gelände an mehrere regionale Gastronomen sowie einen Caterer

Die Bundesgartenschau Heilbronn 2019 wird sich auch in ihrem gastronomischen Angebot vielfältig und kontrastreich zeigen und wie geplant ein regionales Angebot präsentieren.

Zwei Gastronomen sowie eine aus sechs regional tätigen Gastronomen bestehende Bietergemeinschaft werden die Besucher mit ganz unterschiedlichen Speisen und Getränken bewirten. Der Aufsichtsrat hat am heutigen Mittwoch beschlossen, dass das Heilbronner Betriebsrestaurant und Catering Voltino die Reederei Schwaben am Ufer des Alt-Neckars betreiben wird. Ebenfalls am Nachmittag haben der Wirtschaftsausschuss des Heilbronner Gemeinderats und der Aufsichtsrat der Bundesgartenschau Heilbronn 2019 GmbH entschieden, dass die Reederei auch über die BUGA hinaus gastronomischer Treffpunkt sein soll und von 2020 an vier Jahre lang geöffnet sein wird.

Mit einer Foodstreet entlang der Straße am Floßhafen wird sich die regionale Bietergemeinschaft Seeterrassen präsentieren, zu der sich Rudi Freihof, Erwin Gollerthan, Martin Kübler, Marcel Küffner, Umberto Scuccia sowie Uwe Straub zusammengeschlossen haben.

Die Fantastic Gartenschau Catering GmbH & Co. KG aus Leipzig wird mehrere Standorte übernehmen: in der ABX-Halle mit Markthallen-Gastronomie und Regio Grill Gourmet, an der Hauptbühne sowie die Strandbar und die Hafen-Lounge am Hafenplatz. Auch das Brücken-Café an der Bleichinselbrücke und das Yachtclub-Bistro des WMBC an der Wilhelmschleuse werden von der Fantastic Gartenschau Catering GmbH & Co. KG bewirtet.

„Wir hatten hohe Anforderungen an Qualität, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit. Ich bin überzeugt, dass wir diesem Anspruch gerecht werden“, sagte Oberbürgermeister Harry Mergel am Mittwochabend vor der Presse. Auch Hanspeter Faas, Geschäftsführer der Bundesgartenschau Heilbronn 2019 GmbH, freut sich über das Ergebnis: „Es war uns von Anfang an wichtig, dass unterschiedliche Gastronomieangebote auf der BUGA vertreten sein werden und nicht nur ein einziger Anbieter alle Standorte bewirtschaftet.“

Die einzelnen Konzepte werden nun gemeinsam weiterentwickelt. „Die Gastronomie hat einen wesentlichen Anteil daran, dass der Tag auf der Bundesgartenschau Heilbronn 2019 zu einem schönen und erlebnisreichen Tag für die Besucher wird“, sagte Faas.

Die Gastronomie war europaweit ausgeschrieben. Zwölf Bieter oder Bietergemeinschaften haben sich beworben. Die über das gesamte Gelände verteilten neun Standorte waren in mehrere Lose zusammengefasst. Weil sich Besucher vielfach ein regionales Speisenangebot wünschen, hat Regionalität im gastronomischen Angebot einen hohen Stellenwert. Deshalb gehörte zu den vorgeschriebenen Kriterien auch die Erfüllung der Qualifizierung von „Schmeck den Süden“, einer Gemeinschaftsaktion des Ministeriums für ländlichen Raum und Verbraucherschutz sowie des Hotel- und Gaststättenverbands DEHOGA Baden-Württemberg.

Darüber hinaus wird es an fünf weiteren Standorten auf dem Gelände gastronomische Angebote geben. Zwei davon wurden direkt vergeben: der Weinausschank der in der Weinvilla zusammengeschlossenen Wengerter sowie das gastronomische Angebot im Gärtnermarkt in der ABX-Halle. Drei weitere Standorte innerhalb der Stadtausstellung Neckarbogen haben die Investoren in ihren Gebäuden belegt: Dort wird es eine Bäckerei geben, ein Inklusions-Café sowie ein Bistro im Haus der Baugemeinschaft Apollo 19.

Damit können sich die Besucher an insgesamt 14 Orten auf dem Bundesgartenschaugelände mit Essen und Trinken stärken oder in Lokalen und an Ständen eine Pause einlegen.