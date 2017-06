BUGA sucht Gastronomen

× Erweitern BuGa 2019

Regionale Tradition, hohe Qualität in Produkt und Service, Vielfalt im Angebot – an die Gastronomie auf der Bundesgartenschau Heilbronn 2019 stellen Besucher hohe Anforderungen.

Bis zum 11. Juli können sich Gastronomen jetzt mit ihrem Konzept bewerben. „Gut zu essen und zu trinken ist enorm wichtig, um den Besuch auf der Bundesgartenschau zu einem schönen Tag werden zu lassen“, sagt Hanspeter Faas, Geschäftsführer der Bundesgartenschau Heilbronn 2019 GmbH.

Anders als bisher oft praktiziert, soll in Heilbronn mehr als nur ein Betreiber das gastronomische Angebot auf dem Gelände bereitstellen. Geplant sind mehrere kleinere Einheiten statt eines großen Zelts. Sie sind über das ganze Gelände verteilt. Soweit wie möglich nutzt die BUGA bestehende Gebäude und Räume für die Bewirtung. So sind in der ABX-Halle, wo wöchentlich wechselnde Blumenschauen gezeigt und kleinere Veranstaltungen stattfinden, mehrere gastronomische Stationen vorgesehen. Im Gebäude der ehemaligen Reederei Schwaben am Neckarufer ist ein Restaurant geplant, das auch noch einige Jahre nach der BUGA als Sommergastronomie weitergeführt werden soll. Im Yachtclub des Württembergischen Motorclubs (WMBC) an der Wilhelm-Schleuse soll ein Bistro öffnen.

Darüber hinaus wird es in temporären Bauten wie der Hafen-Lounge am Hafenplatz am nördlichen Eingang im Wohlgelegen Speisen und Getränke geben sowie in einem Brücken-Café an der Bleichinselbrücke. Food-Trucks, kleine Lokale auf Rädern, werden sich am Floßhafen aufreihen. So entsteht ein vielfältiges Angebot , in dem jeder Besucher das Geeignete für sich finden kann. „Die Bundesgartenschau hat hohe Anforderungen an Qualität, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit“, sagt Faas. Ein Großteil der Durchführungskosten muss die BUGA selbst erwirtschaften.

Eine besondere Bedeutung im gastronomischen Angebot der Bundesgartenschau Heilbronn 2019 hat Regionalität. Von anderen Gartenschauen ist bekannt, dass sich Besucher ein regionales Speisenangebot wünschen. Deshalb ist eines der vorgeschriebenen Kriterien die Erfüllung der Qualifizierung von „Schmeck den Süden“, einer Gemeinschaftsaktion des Ministeriums für ländlichen Raum und Verbraucherschutz sowie des Hotel- und Gastatättenverbands DEHOGA Baden-Württemberg. Um regionalen Betreibern die Beteiligung zu erleichtern, ist die Ausschreibung so gestaltet, dass sich einzelne auch zusammenschließen können und gemeinsam Konzepte entwickeln. „BUGA bedeutet 173 Tage Vollgas, dessen muss sich jeder Gastronom, der teilhaben will, bewusst sein“, sagt Faas.

Die Ausschreibungsunterlagen sind online abrufbar. Bei Bedarf stellt die BUGA die Unterlagen auch in Papierform zur Verfügung.

Am Dienstag, 13. Juni, 15:30 Uhr, stellt die DEHOGA Kreisstelle Heilbronn im Ballei Restaurant in Neckarsulm die Ausschreibung außerdem vor.

Über das Thema „Best practice: ‚Schmeck den Süden‘ bei Großveranstaltungen“ spricht Thomas Heiling auf Einladung von Bundesgartenschau Heilbronn 2019 GmbH und DEHOGA Kreisstelle Heilbronn am Mittwoch, 05. Juli, 14:30 Uhr, im Ballei Restaurant in Neckarsulm. Heiling ist Gastronom in Böblingen und führt zwei 3 Löwen Betriebe. In Neckarsulm berichtet er über seine Erfahrung mit der Bewirtung von Großveranstaltungen.