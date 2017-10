Dessertideen mit Wein: So wird die Nachspeise ganz besonders

× Erweitern Foto: Floydine - 167135332 / fotolia.com Wein ist nicht nur ein guter Begleiter für die Hauptspeise, sondern kann auch ein Dessert veredeln - sowohl als Begleitgetränk als auch als Zutat

Ein Dessert rundet das kulinarische Erlebnis perfekt ab und nicht selten bildet die Süßspeise dabei sogar den heimlischen Höhepunkt des gesamten Menüs.

Dabei spielt Wein eine wichtige Rolle, sowohl als begleitendes Getränk als auch als geschmackgebende Zutat. Zahlreiche raffinierte Nachspeisen werden mit lieblichen und trockenen Weinen zubereitet. Vom Zabaione über ein Riesling-Mousse bis hin zu Rotweinkuchen ist die Auswahl schier endlos. Im Folgenden sollen einige Inspirationen für Hobbyköche präsentiert werden, die sich relativ einfach selbst zubereiten lassen.

Dessertweine – ein Überblick

Als Dessertweine gelten traditionell vollmundige Weine mit starker Restsüße. Diese ist in vielen Weinsorten durch natürliche Gegebenheiten vorhanden und lässt nach einiger Zeit der Gärung die Weinhefe absterben. Hohe Zuckerkonzentrationen im Most erreichen Winzer durch das Eintrocknen der Trauben am Rebstock oder durch das Abwarten einer Frostperiode vor der Ernte. Likörweine, oftmals in aufgespriteter Form, versetzen Winzer hingegen nach einer gewissen Zeit der Gärung mit 96-prozentigem Alkohol oder Mostkonzentrat, wodurch die Weinhefe die Umwandlung von Zucker in Alkohol einstellt und ein hoher Süßegrad erhalten bleibt. Oftmals sind uns diese besonderen Tropfen von einer Urlaubsreise bekannt, hierzulande werden sie immer noch recht selten konsumiert. In ihrem reichhaltigen aromatischen Spektrum harmonieren diese Dessertweine sowohl zu Käse als auch zu Süßspeisen und geben darüber hinaus auch einen stilvollen Aperitif ab.

Der Klassiker unter den Dessertweinen stammt zwar aus der portugiesischen Region Alto Douro, erhielt seinen Namen allerdings von der Hafenstadt Porto, von der aus er seit dem 17. Jahrhundert in alle Welt verschifft wurde. Beim Portwein unterscheidet man zwischen dem überwiegend im Fass gereiften „Ruby-Typ“, der sich durch einen fruchtigen Geschmack auszeichnet, sowie dem „Tawny-Typ“. Er wird nach 2 Jahren im Fass in kleinere „Pipes“ umgefüllt, wodurch Oxidation und Alterungsprozess forciert werden. Im Ergebnis schmecken Tawny-Ports vollmundiger und weisen Aromen auf, die an Nüsse und Trockenfrüchte erinnern. Ihr Farbspektrum erstreckt sich von Granatrot bis hin zu eher goldenen Tönen. Marsala: Marsala wurde nach der gleichnamigen sizilianischen Hafenstadt benannt und gilt als typischer Vertreter eines aufgespriteten Likörweines. Seine Süßheitsgrade reichen von der Variante secco mit lediglich 40g Restzucker pro Liter bis hin zu dolce mit 100 Gramm Restzucker. Charakteristisch für Marsala ist ein üppiges Aroma mit Geschmacksnoten von Honig, das entfernt dem von Portwein oder Sherry ähnelt.

Grundprodukt dieses spanischen Likörweines aus Andalusien ist ein trockener Weißwein aus Palominotrauben. Dieser wird nach der Gärung mit Branntwein aufgespritet und vor der Abfüllung in manchen Fällen mit den Mosten anderer Trauben, z.B. Moscatel oder Pedro Ximenez versetzt, um eine stärkere Süße zu erzeugen. Sherry weist ein höchst charakteristisches Aroma auf, das entfernt an Hefe und Mandeln erinnert, sowie bei einigen Sorten auch Anklänge an Haselnuss- oder Walnussnoten besitzt. Beerenauslese: Bei diesem Qualitätswein entwickeln die Trauben vor der sehr späten Ernte einen besonders hohen Zuckergehalt durch das Einwirken eines bestimmten Schimmelpilzes, der sogenannten Edelfäule. Neben dem verminderten Säuregehalt weisen edelfaule Trauben auch einen erhöhten Gehalt von Glycerin auf und entfalten ein typisches, honigartiges Aroma. Zur Beerenauslese dürfen ausschließlich Trauben mit einem Mindestzuckergehalt von 125° Oechsle verwendet werden, so dass die Ausbeute eher beschränkt ist und die jährliche Produktionsmenge niedrig ausfällt. Die Säure des Weißweines bildet bei der Beerenauslese einen geschmacklich äußerst reizvollen Kontrast zur reichen Süße bei relativ niedrigem Alkoholgehalt.

Desserts mit Wein – geschmackvolle Rezeptideen

Wein eignet sich nicht nur als stilvoller Begleiter zum Dessert, sondern stellt darüber hinaus eine raffinierte Zutat im Nachtisch dar. Hierbei verleihen Süßweine zum Abschluss des Menüs Cremes und Klassikern wie Tiramisu ihre unverwechselbare Geschmacksnote; doch auch trockene Weine können im Zusammenspiel mit Gewürzen die Basis für geschmackvolle Süßspeisen bilden.

1. Zabaione

Die klassische Weinschaumcrème wird traditionell mit Marsala zubereitet – moderne Varianten schmecken allerdings auch mit einem beliebigen delikaten Likörwein.

80 Gramm Zucker

4 Eigelb

50 ml Weißwein

50 ml Marsala der ein anderer Likörwein

Zucker und Eigelb werden für den Weinschaum in einer Aluminiumschüssel schaumig geschlagen und schließlich die Weine hinzugefügt. Über dem heißen Wasserbad auf hoher Stufe verquirlt, erhält die Zabaione langsam ihre cremige Konsistenz. Zum Servieren wird der Weinschaum in Dessertgläser gefüllt und dient nach Belieben als Begleiter von Weintrauben, Melonenstücken, frischen Feigen oder Himbeeren.

2. Birnen in Rotwein

In diesem Fall macht ein vollmundiger Rotwein das reichhaltige Aroma des Desserts aus. Die im Wein gegarten Früchte werden anschließend zum Beispiel mit Vanilleeis serviert.

500ml Rtwein

1 EL Birnenbrand

3 EL Zucker

2 armatische Birnen

½ Vanilleschte

Zitrnenschale

1 Orange

Rotwein und Birnengeist werden im Topf gemeinsam zum Kochen gebracht und mit Zitronenschale, Vanillemark und Zucker verrührt. Anschließend werden die in Scheiben geschnittene Orange und die geschälten Birnen in den Rotweinsud gelegt und köcheln etwa 30 Minuten lang bei milder Hitze. Nach Herausnehmen der Birnen reduziert man den Rotweinsud schließlich auf ein Drittel seines Volumens ein und gibt die Früchte zum Durchziehen über Nacht erneut hinein.

3. Tiramisu mit Marsala

Anstatt des üblicherweise verwendeten Mandellikörs fügt sich das Mandelaroma von Marsala perfekt in die italienische Nachspeise ein.

250g Mascarpne

50g Zucker

3 Eier

1 TL Zitrnenschale

2 Tassen Espress

70 ml Marsala

200g Löffelbiskuits

Für die Mascarponecreme im ersten Schritt die Eier trennen und das Eiklar mit dem Zucker luftig aufschlagen. Anschließend die Zitronenschale, das Eigelb und Mascarpone hinzufügen und alles zu einer homogenen Creme verarbeiten. Diese wird schließlich in Dessertgläsern oder einer kleinen Auflaufform abwechselnd mit in Marsala und Espresso getränkten Löffelbiskuits eingeschichtet. Den perfekten Abschluss für das Tiramisu bildet eine dicke Schicht Kakaopulver, als fruchtige Begleiter eignen sich frische Beeren.

4. Weißes Schokoladeneis mit Rotweinsauce

250ml Schlagsahne

100g weiße Schkolade

240ml Zuckersirup

4 Eigelb

250ml Rtwein

1 TL Speisestärke

Für das Eis zunächst die Sahne steif schlagen und kaltstellen. Die Schokolade fein raspeln. Anschließend die Eigelbe gemeinsam mit der Hälfte des Zuckersirups schaumig aufschlagen; Schlagsahne und Schokolade unterheben. In Portionsförmchen wird das Eis anschließend mindestens 4 Stunden lang im Tiefkühlfach gefroren. Zur Zubereitung der Sauce einen aromatischen Rotwein mit 120 Millilitern Zuckersirup 10 Minuten bei geringer Hitze köcheln lassen und mit der Speisestärke abbinden. Zum Servieren werden die Eisförmchen abschließend auf Dessertteller gestürzt und mit der Sauce garniert. Um dem Eis eine noch raffiniertere Geschmacksnote zu verleihen, können vor dem Gefrieren zusätzlich ½ Teelöffel zerstoßene grüne Pfefferkörner untergehoben werden.

Fazit

Früher galt: die Süße des Weines sollte die des Desserts in jedem Fall übertreffen. Heutzutage wird ein eleganteres Zusammenspiel der Aromen bevorzugt. Eine fruchtige Beerenauslese oder ein junger Portwein harmonieren perfekt mit leichten Nachspeisen und Früchten, ohne sie geschmacklich gleich zu erschlagen. Zu Kuchen und reichhaltigen Cremes passen dagegen komplexe Versionen von Sherry, Portwein und Marsala perfekt. Die Vielfalt des Angebots ermöglicht dabei eine optimale Abstimmung zwischen Dessert und Wein und erlaubt die Kreation von weinhaltigen Nachspeisen ganz nach den individuellen Wein-Vorlieben. Dabei zeigt sich, dass Wein beim Dessert keinesfalls ein Relikt aus alten Zeiten ist, sondern sich nach wie vor großer Beliebtheit erfreut.