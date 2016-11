× Erweitern Rebgut – Die Weinherberge

Mit dem »Rebgut« in Lauda-Königshofen ist ein wahres Kleinnod für unvergessliche Genussmomente entstanden. Inmitten des schönen Taubertals gelegen ist es Botschafter für das Lebensglück, aus vollstem Herzen genießen zu können – edle Weine, köstliche Speisen, geselliges Beisammensein in einladender Atmosphäre.

Vom ersten Moment an möchte man die Gäste bestens verwöhnt wissen – mit leckeren Gerichten, fränkischen Tapas und dazu passenden Weinen. Die Vorliebe gilt den guten und frischen Zutaten aus der Region, maßgeblich bestimmt durch das saisonale Angebot. Ob leger zum Aperitif mit Freunden an der Bar oder zum gediegenen Menü, ob drinnen oder draußen – hier findet jeder seinen Lieblingsplatz. Auch in den Zimmern und Apartments kann man sich richtig wohlfühlen. Bequeme Betten, lichtdurchflutete Räume, moderne Ausstattung und ein schöner Blick in die Weinberge oder ins Taubertal laden ein, länger zu verweilen. Attraktive Räume, das fein abgestimmte kulinarische Angebot, gastfreundliche, warme Atmosphäre und eine gute technische Ausstattung machen das Rebgut zum idealen Partner für Veranstaltungen jeder Art, ob privat oder geschäftlich, ob großer oder kleiner Rahmen.

Rebgut – Die Weinherberge Rebgutstraße 80, 97922 Lauda-Königshofen, Fon: 09343/61470-0 www.rebgut.de www.facebook.com/Rebgutlauda