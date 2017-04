Erlebe dein „Hopfenwunder“

× Erweitern Hopfenwunder

Die Familienbrauerei Dinkelacker stellt das ideale Sommer-Bier vor: Das Hopfenwunder passt mit dem erfrischenden Aroma aus drei ganz besonderen Hopfensorten perfekt zur warmen Jahreszeit. Die blumig-fruchtige Bierspezialität ist exklusiv – und nur solange der Vorrat reicht – ab dem 18. April in der Gastronomie erhältlich.

Matthias Noack, Jungbraumeister in der Familienbrauerei Dinkelacker, hatte die Idee zum Hopfenwunder. Mit viel Leidenschaft, Hingabe und der Unterstützung seiner Kollegen konnte er seine Pläne in die Tat umsetzen. Beim Brauereifest der Familienbrauerei im letzten Jahr war es dann soweit: Zu diesem Anlass braute Noack das ganz besondere Bier in kleiner Menge ein. Das Ergebnis überzeugte die Festbesucher derartig, dass der Ruf nach einer Abfüllung im großen Stil immer lauter wurde. Mittlerweile wurde die Rezeptur noch etwas verfeinert und das vollendete Hopfenwunder steht ab Mitte April als limitierte Bierspezialität für die Gastronomie zur Verfügung.

Jungbraumeister beweisen Geschmack

„Unser Hopfenwunder verstehen wir als eine Art Liebeserklärung an den Hopfen“, erläutert Stefan Seipel aus der Familienbrauerei Dinkelacker. In gewisser Weise ist die neue Sorte aber auch eine Wertschätzung gegenüber den eigenen Mitarbeitern, denn die Förderung von jungen Kollegen liegt der Familienbrauerei sehr am Herzen: „Wenn jemand eine gute Idee hat, versuchen wir alles möglich zu machen, damit diese auch realisiert werden kann“, erzählt Stefan Seipel weiter. „Dabei ist es egal, ob es sich um einen erfahrenen Braumeister handelt oder einen unserer jüngeren Kollegen – wir sind stolz auf unsere engagierten Mitarbeiter.“

Alte Brautradition mit neuen Aromen

Bei der Herstellung werden drei ganz besondere Hopfensorten über eine nachträgliche Kalthopfung dem Bier zugefügt. Auf diese Weise entsteht nach einer längeren Lager- und Reifezeit ein köstliches Aroma, das schon beim ersten Riechen höchsten Genuss verspricht.

Das blumig-frische Aroma mit einem Hauch von feinen Zitrusnoten bringt Liebhaber ganz außergewöhnlicher Biere zum Schwärmen. Zudem wird Dinkelacker Hopfenwunder, ebenso wie alle anderen Biere aus der Familienbrauerei, strikt nach Reinheitsgebot gebraut. Trotz der knappen und limitierten Braumenge kann das Hopfenwunder noch lange über den Sommer hinaus Freude bringen: Jedes Rückenetikett ist ablösbar und gleichzeitig ein Los – wer eine goldene Hopfendolde darauf findet, gewinnt einen Jahresvorrat an Dinkelacker Bieren.