Erneut Top Auszeichnung für das Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe

Ende Juni 2017 fand im eleganten Park Hyatt in Wien zum neunten Mal die glanzvolle Verleihung der begehrten “European HEALTH & SPA AWARDs” statt. Das 5-Sterne Superior Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe wurde dabei als “Bestes Destination Spa in Deutschland” bzw. sogar als die “Nummer 2 in Europa” ausgezeichnet.

Hoteldirektor Jürgen Wegmann und Interim Spa Managerin Gabriela Noschka nahmen den Award mit Stolz und großer Freude entgegen. “Diese erneute hochkarätige Auszeichnung beweist einmal mehr, dass das Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe in der internationalen Luxus-Spa-Hotellerie ganz vorne mit dabei ist“, so Hoteldirektor Jürgen Wegmann, “Unser Spa ist einzigartig – doch in erster Linie geht unser Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen haben”.

Die Preise werden auch als "Oscars" der Wellness- & Spa-Branche in Europa bezeichnet, denn die Awards, die in zehn verschiedenen Kategorien von der „Agentur für Gesundheit & Wellness“ vergeben werden, gelten als “härteste” Auszeichnung in der Branche. Die Bewertung beruht auf Kriterien, wie Design & Technik, Gesundheit, Angebot & Service, Nutzen, Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit, Kreativität und Corporated Social Responsibility. Zudem fließt ein anonymer Test – der Mystery Check – mit in die Beurteilung durch die fachkundige Jury ein. Neben der begehrten Auszeichnung waren die Awards mit einem Preisgeld im Gesamtwert von rund 30.000 Euro dotiert.