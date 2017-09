Erster McDrive wurde 1983 in Ludwigsburg eröffnet

× Erweitern Mi Pan – 643059196 / Shutterstock.com Geschäft von McDonald's Das Geschäft von McDonald's boomt hierzulande nicht zuletzt auch deshalb so stark, weil Kunden den McDrive nutzen können.

Ludwigsburg ist den meisten Deutschen bekannt als diejenige Stadt, aus der viele Erfindungen stammen. Nicht nur das Streichholz, sondern beispielsweise auch die Klopapierrolle und Aspirin wurden hier entwickelt.

Die Barockstadt kann jedoch auch damit überzeugen, dass hier der erste McDrive Europas seinerzeit eröffnet worden ist. Darauf ist der Unternehmer Eduard Fehr besonders stolz, denn 1983 war der McDrive eine echte Innovation.

Eduard Fehr fühlt sich selbst als Pionier und ist beim McDrive Vorreiter

McDonald's – das ist in Deutschland eine Erfolgsgeschichte, wie sie kaum ein anderes Unternehmen geschrieben hat. McDonald's ist aber auch die Erfolgsgeschichte von Eduard Fehr, dem Franchisenehmer, der hinter dem Burger-Unternehmen steht. Fehr ist gebürtiger Schweizer und eröffnete bereits im Alter von 30 Jahren seine allererste Filiale mit dem gelben M als Logo. Das war 1983 und in Ludwigsburg war das Ganze seinerzeit eine echte Sensation. Fehr hatte, um das alles umsetzen zu können, ein Eigenkapital von zwei Millionen Mark generiert. Banken wollten ihm damals keinen Kredit geben, weil sie die Idee nur als eine weitere „Pommes-Bude“ abstempelten. Heute wäre es hingegen für Fehr ein Leichtes, einen Kredit für eine gute Geschäftsidee zu bekommen. Die zahlreichen Filialen von McDonald's laufen hierzulande jedenfalls so gut, dass sich etliche andere Unternehmen wünschen würden, eine ähnliche Idee gehabt zu haben:

-McDonald's hatte Ende 2015 schon 420.000 Mitarbeiter

-Der Umsatz lag im selben Jahr bei 25,4 Milliarden US-Dollar

Das erste Restaurant von McDonald's hatte in Deutschland schon 1971 in München eröffnet und entwickelte sich schnell zum Kassenschlager, obwohl das vorher niemand auf dem Schirm hatte.

Fehr gehören neun Filialen mit einem Gesamtumsatz von 26 Millionen Euro

Eduard Fehr ist heute stolzer Besitzer von ganzen neun McDonald's Filialen in Deutschland, wobei der hierdurch generierte Umsatz 26 Millionen Euro beträgt. Bewusst grenzt sich der Selfmademan von belastenden Themen wie den nachfolgenden ab:

-Massentierhaltung

-Ungesundes Essen

-Verpackungswahn

Bei einem Anfang dieses Monats in Ludwigsburg gehaltenen Vortrag nutzte Fehr vielmehr die Gelegenheit zu erwähnen, dass er heute praktisch nicht mehr angefeindet werde. In der Rede legte er stattdessen Wert auf die Erzählung alter Geschichten, um am Ende auch ein wenig Werbung für sich und sein Geschäft zu machen. Fehr erwähnte, dass der Name für den McDrive seine Erfindung gewesen sei, denn in Amerika haben die entsprechenden Abholstraßen die Bezeichnung „Drive Through“. Damit die Deutschen, die naturgemäß das „Th“ nicht so gut aussprechen können, trotzdem das neue Highlight namentlich erwähnen konnten, wurde stattdessen die Bezeichnung McDrive erschaffen. Über den Gründer von McDonald's redet Fehr indessen nicht so gut. Nach seiner Aussage war er ebenfalls schon einmal in Ludwigsburg zu Gast, allerdings nur, weil er dachte, dass dort Neuschwanstein stehe.

Ursprünglich sollten Soldaten den McDrive als Drive Through nutzen

Etwas, das nicht nur hierzulande vergleichsweise wenige Menschen wissen, ist, dass das Konzept des McDrives ursprünglich dazu dienen sollte, Soldaten bei ihrer Bestellung behilflich zu sein. So wurde die Idee eines „Autorestaurants“ von einem der vielen Franchisenehmer, in diesem Fall aus Arizona, erfunden. Das dortige Restaurant lag in der Nähe einer militärischen Basis. Da es Soldaten naturgemäß verboten ist, während eines Einsatzes ihr Auto zu verlassen, musste eine entsprechende Lösung her. McDonald's erkannte den Bedarf schnell und begann damit, ins Auto hinein zu verkaufen. Eduard Fehr erlangte von diesem Umstand noch vor der Eröffnung des ersten McDrives in Ludwigsburg Kenntnis und war von der Idee sofort angetan, zumal zu diesem Zeitpunkt noch mehr als 30.000 US-Soldaten dort stationiert waren:

Anfangs glaubte niemand, dass sich das Konzept auch in Deutschland durchsetzen würde

Nicht einmal der Chef von McDonald's Deutschland hatte dies für möglich gehalten

Nachdem sich Fehr allerdings von der vielen Kritik nicht abbringen ließ, seien seiner Aussage nach Franchisenehmer von überall auf der Welt nach Deutschland gekommen, um sich hier selbst ein Bild davon machen zu können, wie der McDrive in der Praxis funktioniert.

Von den Vorteilen des McDrive profitieren Kunden auch heute noch

Abschließend soll noch die Frage geklärt werden, was den McDrive eigentlich so besonders macht und warum er sich bis heute behauptet hat. Initial soll diese Möglichkeit mit derjenigen, einfach im Restaurant selbst die Bestellung aufzugeben, verglichen werden:

Die Inanspruchnahme des McDrives ist vor allem eines, nämlich bequem. Niemand muss aus dem Auto aussteigen, denn bei dem ersten Haltepunkt kann komfortabel die Bestellung über die installierte Gegensprechanlage aufgegeben werden. An dem zweiten Haltepunkt erfolgt die Bezahlung und die Annahme der Speisen. Leider ist es manchmal so, dass die Schlangen am McDrive sehr lang sind, was vor allem zu Stoßzeiten während der Mittag- und Abendzeit der Fall sein kann. Hinzu kommt, dass viele McDrives hinsichtlich der Höhe der Autos Begrenzungen besitzen, also nicht jeder hier einfahren kann. Bei der Frage, ob es im McDrive oder im Restaurant schneller geht, bis die Bestellung übergeben werden kann, scheiden sich ein wenig die Geister, denn hierbei kommt es auch darauf an, wie viel von welchem Produkt schon vorproduziert worden ist und wer was bestellt hat.