Feiertage ohne Stress

Ruckzuck ist das Jahr vorbei. Damit sich der Stress vor den Feiertagen in Grenzen hält – jedenfalls in puncto Einkauf – rät Metzgermeister Harald Schäfer von der Hohenloher Fleisch und Wurst GmbH einfach zum frühzeitigen Vorbestellen.

Ab Anfang Dezember erhält man in den sieben Schäfer-Filialen den kulinarischen Festtagsflyer mit einer Reihe von delikaten Angeboten für die Tage vor dem Jahreswechsel. Darunter eine Anzahl von küchenfertig vorbereiteten Genüssen vom Hohenloher Rind, Kalb und Schwein. Heimisches Wild und Freilandgeflügel fehlt auch nicht in der Auswahl. Da bleibt nur noch die Sache mit den Geschenken. »Schlagen Sie doch einfach zwei Fliegen mit einer Klappe«, rät Schäfer, »Einkaufsgutscheine oder Geschenkkörbe, für den Gabentisch, das ist so sinnvoll wie lecker«. Mit dem küchenfertig vorbereiteten Essen schenkt man dem Koch oder Köchin etwas besonders wertvolles – Freizeit! heg

Harald Schäfer - Hohenloher Fleisch und Wurst GmbH & Co. KG Muthofer Str. 10, 74670 Forchtenberg, Fon: 07947-91100

www.schaefer-hohenlohe.de