Fleischmann Esslingen: Das kulinarische Epizentrum der Region

Aller guten Dinge sind bekanntlich drei – auch in Sachen Gaumen-freuden: ein saftiges Steak in bester »Prime-Beef-Qualität«, Fisch-Variationen in der trendigen Sushi-Alternative »Poke« aus Hawaii und dazu noch eine beeindruckende Auswahl edelster Weine. Das »Fleischmann – Steakhouse & Weinbar« in Esslingen lässt Gourmet-Herzen höher schlagen und ist die neue Top-Anlaufstelle für den perfekten kulinarischen Wohlfühl-Abend in der Region.

»In Esslingen bestand Bedarf nach einem Steakhouse, das gab es hier bislang nicht!« Entspannt lehnt sich Geschäftsführer Fotios Anastasiou beim Vor-Ort-Gespräch mit MORITZ in Esslingen zurück. Kein Wunder: das elegant-urbane Ambiente in dem angesagten Geheim-Tipp lädt perfekt zum Entspannen und Wohlfühlen ein. In gerade einmal 14 Wochen entstand aus dem ehemaligen Kesselhaus des Dick-Areals ein echter Gourmet-Tempel. Wo andere Restaurants händeringend nach einem einzigen Alleinstellungsmerkmal suchen, bietet das »Fleischmann – Steakhouse & Weinbar« nicht nur eine einzigartige Vielfalt, sondern auch eine Vielfalt an Einzigartigem. Als erstes Steakhouse in Esslingen punktet das Fleischmann nicht nur mit einer extrem stilvollen, unikaten Atmosphäre, sondern bietet seinen Gästen neben feinsten »Prime-Beef«-Steak-Variationen aus dem heißesten Grill der Welt mit »Poke« auch eine ganz neue Gaumenfreude. Das Sushi-ähnliche Fischgericht aus Hawaii begeistert gerade weltweit die internationale Food-Szene und ist der Health-Food-Trend der Stunde.

In Deutschland ist Esslingen neben Berlin und München derzeit der einzige Standort, der die exotische Gaumenexplosion anbietet.Inhaber Fotios Anastasiou geht als Gastronom auch gerne mal eher ungewöhnliche Wege: »Ich bin ja nicht nur Gastronom, sondern möchte mich auch selbst als Gast hier wohlfühlen.« Schlagwörter wie hochwertig, anspruchsvoll oder innovativ passen zu allen Facetten des Restaurants. »Wir wollten einen Spannungsbogen kreieren«, beschreibt Anastasiou seinen Ansatz – und das nicht nur einmal.

Der Spannungsbogen reicht bei der Einrichtung beispielsweise vom industriellen Charme des denkmalgeschützten Rohbaus hin zu samtigen modernen Möbeln und einer weichen Beleuchtung inklusive offener Showküche. Bei der Speisekarte reicht die Bandbreite von saftigen Steaks aus bestem Black Angus, Hereford oder Charolais bis hin zum vitamin- und eiweiß-haltigen Poke, an dem sich nicht nur trendbewusste Food-Influencer erfreuen. Und auch an der Bar spiegelt sich der Spannungsbogen bei einer imposanten Auswahl von beispielsweise 30 verschiedenen Gin-Sorten und über 100 edlen offenen Weinen unter der Federführung von Kult-Barkeeper Sam wieder. Ein Abend im »Fleischmann – Steakhouse & Weinbar« ist ein kulinarischer Kurz-Urlaub: perfekt zum Entspannen und Wohlfühlen. Genuss für alle Sinne.

»Vom Feuer geküsst«: Im Steakhouse »Fleischmann« kommt der heißeste Grill der Welt zum Einsatz – der legendäre Montague-Grill. Bereits seit 1857 rüstet der amerikanische Grillspezialist die besten Steakhäuser in den USA aus. Der importierte Grill erhitzt das Fleisch in Esslingen bis auf sagenhafte 928° Celsius. Durch die enorme Hitze erhält die Oberfläche des Steaks besondere Röstaromen und bleibt innen dennoch besonders zart und saftig.

»Exotisch fruchtig«: Poke stammt ursprünglich aus Hawaii und ist ein Gericht aus rohem Fisch – zumeist Lachs oder Thunfisch. Dieser wird ähnlich wie bei Sushi oder Tartar grob geschnitten und mit asiatisch angehauchten Gewürzen wie etwa Sesam oder Soja-Sauce verfeinert. Hinzu kommen noch exotische Früchte, Gemüse und weitere gesunde Leckereien. Serviert wird das Gericht als »Bowl« auf einem Reis-Bett.

»Baden begegnet Württemberg«: Am 7. Dezember lädt das Fleischmann zu seiner ersten Weinverkostung mit 4-Gänge-Menü ein. Präsentiert werden dabei erlesene Weine aus Baden und Württemberg (Weingut Franz Keller, Weingut Dr. Heger, Weingut Huber, Weingut Aldinger und Weingut Albrecht Schwegler). Im Laufe des Abends werden bei musikalischer Begleitung acht Weine vorgestellt. Begleitend dazu serviert das Fleischmann »Kailua Poke«, gegrillte Rindfleisch-Satay-Spieße und argentinisches Rinderfilet mit Marktgemüse und getrüffeltem Kartoffelpüree. Als Dessert folgt ein Schokomousse mit Pflaumenkompott. Im Anschluss stehen die Winzer noch für Gespräche und Fragen zur Verfügung. Um Anmeldung wird gebeten (0711/35135990).

