Höchstnote im RELAX Guide 2018 für das Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe

Jubel und große Freude im Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe: Im soeben in Wien erschienenen Deutschland RELAX Guide 2018 wurde das elegante 5-Sterne Superior Resort erneut mit der Höchstnote ausgezeichnet: vier Lilien und 20 Punkte – und dies bereits zum achten Mal in Folge.

Der renommierte RELAX Guide ist der anerkannte, kritische Leitfaden für alle, die sich im umfangreichen Angebot der Wellnesshotels orientieren wollen. Insgesamt 1.322 Hotel wurden von den Testern anonym besucht und nach strengen, standardisierten Kriterien überprüft und bewertet. Und so schwärmt der 17. Deutschland RELAX Guide vom Friedrichsruher Resort:

Für höchste Ansprüche: Ein feines Hotel in ebensolcher Größe, es liegt romantisch in einer prachtvollen Parkanlage und besteht aus einem kleinen Jagdschloss aus dem 18. Jahrhundert sowie vier weiteren Logiergebäuden. Mehrheitlich außerordentlich großzügig geschnittene Zimmer wählt man aus acht Kategorien (DZ von 28 bis 180 m2), jedes Haus steht für einen eigenen Interieurstil, der Bogen spannt sich von englischem Landhaus über Laura Ashley bis hin zu geradlinig-schlichter Modernität (im Spa-Haus), Romantikern sei das Jagdschloss empfohlen, selbst wenn Restaurant- und Spa-Besuche dann ein paar Schritte im Freien erfordern, denn hier ist das Flair so wunderbar schlossig – wunderschöne Flure, Antiquitäten und Ausblick in den prachtvollen Park inklusive. Der Wellnessbereich ist einnehmend geschmackvoll arrangiert, dazu gehören unter anderem feine Ruheräume, ein kleines Lady-Spa, mit hellem Granit ausgekleidete Pools und eine riesige, wunderbar ruhige Liegewiese.

Die Behandlungen sind ausgezeichnet, es gibt ein kleines Aktivprogramm, auch Pilates ist zu haben, die drei Saunen schließen nach großzügigen Öffnungszeiten um 21.45 Uhr.

Ausgesprochen gut geschulte und achtsame Mitarbeiter, bemerkenswerte Absenz jeglicher Steifheit. Schöne Restaurantterrasse mit Morgensonne, Frühstück in sehr guter Qualität, ausgezeichnete Küche bei feiner Tischkultur, beste Weinberatung. Edle Zigarrenlounge mit großer Auswahl an Puros. Valet Parking. Ungeeignet für Kinder. 88 Liegen, 132 Betten.

Hinter diesen Höchstleistungen steht ein hervorragendes Team aus hochmotivierten Mitarbeitern unter der Leitung von Hoteldirektor Jürgen Wegmann und seinem Stellvertreter Maître Dominique Metzger. “Man kann sich keine bessere Bewertung wünschen – wir sind sehr glücklich und stolz, im neuen RELAX Guide wieder an der Spitze zu stehen”, freut sich Hoteldirektor Wegmann “Mein großer Dank geht an alle Mitarbeiter, denn jeder Einzelne trägt dazu bei, dass sich unsere Gäste hier so wohl fühlen”.

Nach der Verleihung der “European Health & Spa Awards” in zwei Kategorien im Juni 2017 sowie der international begehrten „World Luxury Spa Awards“ in drei Kategorien im Juli 2017 bestätigt diese erneute Top-Bewertung im RELAX Guide 2018 das erstklassige Niveau des Spitzenhotels aus der Würth-Gruppe.