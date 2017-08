Heilbronner Street Food Festival in Champions League

Das Heilbronner Street Food Festival vom 25. bis 27. August im Wertwiesenpark wird eine von zwei deutschen Vorentscheidstädte zum europäischen Street Food Award. Diese Nachricht erhielt der Veranstalter, die Eventagentur Hamann and friends, vor einigen Tagen.

„Das ist eine Riesenauszeichnung und Ehre für uns“, freute sich Stefan Hamann, Geschäftsführer der Agentur. Damit steigt das Heilbronner Festival in die höchste europäische Street Food-Liga auf. Geöffnet hat das Festival am Freitag von 17 bis 23 Uhr, am Samstag von 12 Uhr bis 23 Uhr und am Sonntag von 12 Uhr bis 21 Uhr. Parkmöglichkeiten gibt es rund um den Wertwiesenpark am Freibad Neckarhalde, auf der Theresienwiese und der Badstraße. Der Eintritt kostet 3 Euro für das gesamte Wochenende.

In neun verschiedenen Städten in ganz Europa finden in diesem Jahr die Vorentscheide statt. Italien machte mit Carroponte (Mailand) den Anfang, gefolgt von Groningen in Holland. Spanien und Frankreich schickten die Festivals in Barcelona und Paris ins Rennen. In Schweden fand der Event in Mariefred bei Stockholm statt. Die Hauptstadt Dublin war Austragungsort für die irische Vorentscheidung. Und in Russland wird Kaliningrad Gastgeber sein. Einzig Deutschland stellt mit Berlin und Heilbronn zwei Städte. „Dies aber auch nur, weil in Berlin in diesem Jahr Ende September auch das Finale stattfinden wird“, erklärt Hamann.

Beim Finale antreten dürfen nur die Gewinner aus den nationalen Street Food Events jedes einzelnen Landes sowie einige Wildcard-Stände. „Wer den jeweiligen Vorentscheid gewinnt, entscheiden die Besucher. Alle können am Ausgang des Festivals ihre Stimme für einen Stand abgeben, der anhand verschiedener Kriterien ihrer Meinung nach der Beste war“, sagt der Veranstalter. Insgesamt werden etwa 40 Stände und Foodtrucks Ende August im Heilbronner Wertwiesenpark dabei sein.

„Selbstverständlich achten wir wieder auf eine große Auswahl und Vielfalt. Wir gehen davon aus, dass wir mehr als 150 verschiedene Speisen und sechs Kontinenten anbieten werden.“ Die Palette der Speisen reicht dabei von exotisch über außergewöhnlich bis spektakulär. So wird es Insekten am Stil, New Yorker Bubble Waffeln, Lobster- und Knoblauch-Burger, Elchsteak, Strauss-Burger, jamaikanische Grillhähnchen oder Provolonischer Grillkase geben. Für die Süßen stehen gleich mehrere Kracher parat: frittierte Süßigkeiten, Schweizer Pouche Strudel oder Schokoladen-Obstspieße. Selbstverständlich werden auch vegetarische und vegane Speisen angeboten. Neben den Speisen aus aller Welt gibt es noch ein großes Rahmenprogramm. DJ´s und Bands sorgen für die musikalische Unterhaltung. In einer Fotobox kann sich jeder auf der Facebook-Fotoseite verewigen. Und für die Kleinen steht am Samstag und Sonntag Nachmittag der Zirkusbus bereit.

