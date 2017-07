Neuigkeiten vom Heilbronner Volksfest

× Erweitern VolksfestPK 3. v.l. Peter Theilacker (Löwenbrauerei Hall), Mitte Steffen Schoch (HMG), 5.v.l. Karl Maier (Volksfestwirt), rechts Alina Fischer (Centermanagerin Stadtgalerie) und das Team von Krüger dquadrat Dirndl Store

Auf zur Theresienwiese! Beim diesjährigen Heilbronner Volksfest vom 28. Juli - 6. August werden wieder einmal echte Knüller geboten. Sie heißen Turbo Force, Cyber-Space oder Thunder Road und bei diesen Fahrgeschäften ist der Name Programm. Adrenalin-Junkies werden sich freuen. Aber auch weniger draufgängerische Besucher kommen auf ihre Kosten, denn mit rund 100 Attraktionen ist für jedes Alter etwas dabei.

Auch in diesem Jahr wird das Haller Löwenbräu

Volksfestbier vom Fass ausgeschenkt, die frisch gezapfte Maß kostet 8,20 Euro. Für ein nach alter Tradition gegrilltes Göckele ist ebenfalls ein Preis von 8,20 Euro veranschlagt.

Die wichtigsten Veranstaltungen im Überblick:

Freitag, 28. Juli: Traditionelle Eröffnungsfeier um 18 Uhr samt Fassanstich mit OB Harry Mergel. Beste Unterhaltung wird mit dem Comedian Christoph Sonntag garantiert. Außerdem: Trachten-Tag

Samstag, 29. Juli: SWR3 Party mit Top-DJ Kemal Goga und der Partyband Lollies

Mittwoch, 2. August: Spartag für alle

Eine Übersicht aller Termine findet ihr hier.

Mut zur Tracht!

Bei der Pressekonferenz im Krüger Dirndl Pop-Up-Store in der Stadtgalerie Heilbronn gab Sara Furtwängler, Projektberichsmanagerin der Heilbronn Marketing GmbH bekannt, dass zur Tracht ermutigt werden soll. Niemand soll gezwunden werden in Tracht zu kommen, der Mut wird allerdings durch verschiedene Aktionen belohnt.

Wer beispielsweise am Freitag, 28. Juli (Trachten-Tag) in Spitze, Mieder, rauschenden Röcken, in karierten Oberhemden und Lederhosen erscheint, wer einen feschen Filzhut trägt oder die gestrickten Strümpfe bis zu den Knien, kann sich über eine Gratis-Maß freuen.

Außerdem findet im Krüger Dirndl Pop-Up-Store ein Gewinnspiel statt. Um mitzuspielen machen die Besucher am 8. und 15. Juli ein Foto in der bereitgestllten Fotobox im Untergeschoss der Stadtgalerie und senden es an info@goeckelesmaier.de

Preis: Ein topmodisches Krüger-Trachtenoutfit für Sie oder Ihn im Wert von 250€ Preis: Ein gedeckter Tisch beim Göckelesmaier für den Eröffnungsabend am 28.7.2017 inklusive Verzehr im Wert von 250€

Anja Schnieder, Leiterin des Krüger Stores ist

der Meinung, dass das gemeinsame Tragen von Trachten für einen Stimmungsunterschied sorgt und das Zusammengehörigkeitsgefühl stärkt. Das Festzelt soll "zu einer großen Familie" werden.

Terminverschiebung 2018

Der Geschäftsführer der Heilbronn Marketing Gmbh Steffen Schoch gab beim Pressetermin bekannt, dass der Termin für das Volksfest 2018 verlegt wird. Dieses Jahr bleibt alles beim Alten, aber ab dem nächsten Jahr wird vom 6. bis 15. Juli gefeiert. Damit rückt der Termin aus den Sommerferien heraus. Besonderheit: Da 2018 die WM stattfindet, werden über den Zeitraum des Volksfests die Spiele live im Festzelt übertragen. Dadurch soll das Volksfest mit dem Fandorf kombiniert und eine super Atmosphäre garantiert werden.

Auch 2019 soll der neue Termin voraussichtlich beibehalten werden und das Veranstalungsangebot rund um die Bundesgartenschau erweitern.

Enge Zusammenarbeit von Polizei und Veranstalter

Zum Thema Sicherheit blickt Thomas Nürnberger von der Polizei Heilbronn dem Volksfest gelassen entgegen. In der Vergangenheit seien kaum Einsätze nötig gewesen, da alles sehr friedlich verlief. Die Theresienwiese sei ein idealer Standort, Security- und Polizeipräsenz auf dem Festgelände sorgen für kurze Reaktionszeiten die Taschenkontrollen funktionieren sehr gut. Trotzdem sollte allgemein so wenig wie möglich mitgenommen werden, um die Kontrollen zu vereinfachen.

Im letzten Jahr sorgte eine Bombendrohung für Aufregung. Der Täter wurde glücklicherweise gefasst und sowohl Straf- als auch Zivilrechtlich belangt.

Der Veranstalter Göckelesmaier steht in ständigem Kontakt mit der Polizei. Durch diese enge Zusammenarbeit soll die Sicherheit auch in diesem Jahr wieder garanitert werden.