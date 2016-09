Italienisches Catering & Partyservice

× Erweitern buonaAPEtito

Die Piaggio Ape-Catering-Fahrzeuge von buonAPEtito bringen italienische Lebensfreude zu Feiern, Veranstaltungen und Messen aller Art.

Die APE sind bei solchen Veranstaltungen meist Publikumsmagnet und Highlight gleichermaßen, da sie durch ihre knuddelige Form Groß und Klein gleichermaßen begeistern. Hierbei hat buonAPEtito drei verschiedene Ape zur Verfügung: Die Catering-Ape mit Küche, die Pizza-Ape mit original Pizza-Steinofen und die Espresso-Ape die mit einer italienischen Espresso-Maschine ausgestattet ist. So können alle italienischen Gerichte und Kaffee-Spezialitäten zubereitet werden. Die Piaggio Ape können gemietet und selbst betrieben, oder wahlweise mit komplettem Partyservice und Catering gebucht werden. Hierbei sind die professionellen Baristas, Pizzabäcker und Köche mit an Bord und sorgen so für den besonderen Gaumenschmaus sowie für satte, zufriedene Gäste. Catering und Partyservice inklusive original italienischer Küche, Kaffee-Spezialitäten, Gerichte aus Sizilien sowie vegetarisches und veganes kann auch ohne eine APE gebucht werden. pif

buonAPEtito Fon: 07138/4013630, www.buonAPEtito.de