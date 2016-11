Jahresausklang auf der Mühle

× Erweitern Jagstmühle Mulfingen

»Langsam beginnen wir die Tage bis zum Fest zu zählen und freuen uns auf eine besinnliche Zeit mit unseren Liebsten und darauf, ihnen eine Freude zu bereiten«, so das Team der Jagstmühle.

Zum Jahresausklang gibt es wieder eine Vielzahl an schönen Gründen die Jagstmühle zu besuchen, um genussvolle Stunden zu erleben. Unabhängig davon, ob zu einer Weihnachtsfeier, einem geruhsamen Adventsessen oder am Altjahrabend. Eine gute Nachricht gibt es für alle Liebhaber des Limpurgers – auch in dieser Advents- und Weihnachtszeit gibt es wieder den traditionellen Weihnachtsochsen. Selbstverständlich wieder von der Weide direkt neben der Mühle. Getreu dem Motto der leidenschaftlichen Gastgeber: Fein & heimisch. Für alle die gerne auf dem Laufenden bleiben möchten empfiehlt sich der Newsletter der Jagstmühle. Einfach anmelden unter www.jagstmuehle.de/newsletter.

Landgasthof & Hotel Jagstmühle

Jagstmühlenweg 10, 74673 Mulfingen, Fon: 07938/90300

www.jagstmuehle.de