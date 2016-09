Jubiläums-Sommerfest auf dem Rose-Hof

× Erweitern Rose Sommerfest

Hausgemachte Kräuter-Bratwürste, Salat mit Buchweizentalern und feines Gemüsecurry: Wie im richtigen Leben glänzte das Bio-Restaurant Rose auch beim alljährlichen Sommerfest in Hayingen-Ehestetten mit leckeren Highlights.

Als Institution in Sachen bewusster Ernährung in Kombination mit höchstem Genuss zeigte sich das Familienunternehmen bei seinem 25. Sommerfest als Paradies für alle Sinne – und setzte am ersten September-Wochenende auf den bewährten Mix aus Bio-Genuss und Kultur.

Kabarett zum Einstieg ist beim Rose-Fest Pflicht. TV-Moderator, Entertainer, Comedian und Bauchredner Hansy Vogt präsentierte sich schon am Samstagabend als fröhliches Hors d'oeuvre für Kenner von Land und Leuten und für alle, die es an diesem Wochenende werden wollten. Am Sonntag startete das kulinarische Programm: Hausgemachte Wähen aus dem Backhaus, Mittagessen aus dem Bio-Restaurant und schwäbische Kuchen nach Landfrauenart machten Appetit auf den Sofort-Genuss und Lust auf köstliche Fortsetzung im Alltag.

Damit das auch besonders einfach funktioniert, bot auch in diesem Jahr der große Genuss-Markt Kostproben lokaler Hersteller wie Alblinsen, Bio-Saibling, Streuobst-cidre, Heumilchkäse & Co und lockte fast 2.500 Besucher an. Die Gebrauchs-anweisung für die heimische Küche lieferte der Küchenchef des Familien-unternehmens höchstpersönlich auf unterhaltsame Art: Zur traditionellen Kochshow stellte Bio-Spitzenkoch Simon Tress sein neues Kochbuch „Echt Schwäbisch“ vor.