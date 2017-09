Urbaner Weingenuss: Kesselliebe

× Erweitern Weinfamilie Kern

Als Hommage an die Stadt Stuttgart, die eine uralte Weinbautradition hat und lange die Heimat der Winzerfamilie Kern war, keltert Jungweinmacher Christoph Kern – heute in Kernen-Rommelshausen zu Hause – die urbane Weinlinie Kesselliebe.: Sechs charaktervolle und vielseitige Weine aus Stuttgarter Lagen spiegeln die Heimatverbundenheit wider.

Doch damit nicht genug: Stuttgarts Wappentier ziert die Etiketten. Das Rössle schlüpft in die Gestalt sechs besonderer Fabelwesen, die sich an liebgewonnenen Orten in der Stadt tummeln und mit ihren Wesenszügen das Weinprofil unterstreichen. „Wein muss Geschichten erzählen“ und Kesselliebe. tut genau das: Jede Kreatur hat ihre eigene – sogar in Versform. Im Büchlein „Kesselliebe. – Geschichten aus dem Kessel“ bringt der Jungwinzer sie zusammen.

Seit 1903 machen die Kerns Weine: zunächst im Stuttgarter Süden, danach in Fellbach und seit 2012 in Kernen im Remstal. Ende 2016 hat die Familie Kern sich entschlossen, ihr Stammhaus in der Cottastraße zu verkaufen. Ein schwerer Schritt, den Ort, an dem vor über 110 Jahren alles begann, zu veräußern. Als Reminiszenz an die Stuttgarter Wurzeln der Weinfamilie Kern, konzipierte Winzersohn Christoph Kern eine urbane Weinserie aus Stuttgarts besten Lagen. Sein Ziel: einfach Wein von jungen Stuttgartern für junge Stuttgarter, mit hohem Identifikationspotential, ohne rückwärtsgewandt zu sein und ohne verstaubte Tradition. Das Ergebnis: Kesselliebe..

Aus Liebe zu den Stuttgarter Lagen

Kesselliebe – ein prägnanter Begriff mit Emotion und diesem inneren Widerspruch! Denn wie kann man diesen feinstaubbelasteten, engen Kessel nur lieben? Genau das können nur echte Stuttgarter wie Christoph Kern beantworten. Aus Trauben, die an der Stuttgarter Weinsteige, dem Cannstatter Zuckerle und dem Cannstatter Berg angebaut werden, und der uralten Weinbautradition der Familie Kern keltert der talentierte Jungwinzer sechs charaktervolle und vielseitige Weine. Von der Stuttgarter Weinsteige stammen die Trauben für drei zugängliche, unkomplizierte Weine, die auch Einsteigern Spaß bereiten: der Rosé Turmrössle, der Rivaner Feuerseepferdle und der Trollinger mit Lemberger Rosensteingässle. Der Riesling Neckarkarpfen aus den Steillagen des Cannstatter Zuckerle spielt mit Säure und Süße am Gaumen. Ergänzt wird die Serie von zwei kräftigen trockenen Rotweinen aus dem Cannstatter Berg: Der Samtrot Wasn Hasn schimmert elegant rubinrot im Glas, der Cabernet Franc Ross Solitude zeigt, dass Stuttgart auch beim Wein internationale Klasse hat.

Charaktervolle Weine beflügeln die Kreativität

Wo 100 Prozent Stuttgart drin ist, muss auch Stuttgart drauf. Das Rössle als Wappentier schlüpft dabei in Gestalt ganz besonderer Fabelwesen, die sich an liebgewonnenen Orten der Stadt tummeln. Die Wesenszüge der Kreaturen unterstreichen dabei gleichzeitig das Weinprofil. Der Cabernet Franc Ross Solitude zum Beispiel, dessen Etikett das Rössle mit Geweih auf dem Kopf ziert, huldigt der adeligen Jagdlust am Schloss Solitude – und außerdem passt der Wein hervorragend zu Wildgerichten. Zu Maultaschen und Co. darf es gerne etwas fruchtiges Rotes sein: Das Rosensteingänsle würdigt den einst mit prachtvollen Rosen übersäten Rosenstein-Park in Gestalt von Gans und Rosskopf.

Geschichten aus dem Kessel

Insgesamt sechs Kreaturen schmücken die Weinserie und jede erzählt in Versform eine kleine Geschichte. So entstand das Büchlein vom Turmrössle und seinen Gefährten: dem Neckarkarpfen, dem Feuerseepferdle, dem Wasn Hasn, dem Ross Solitude und dem Rosensteingänsle. „Frei nach dem Motto: Wein muss Geschichten erzählen – keine komplizierten, verkopften oder gar belehrenden, sondern interessante, unterhaltsame und emotionale“, fasst Christoph Kern sein Büchlein zusammen.

Vorhang auf für Kesselliebe

Beim Vertrieb setzt Kern vorerst ganz auf die Stuttgarter Gastroszene zwischen Stuttgart-Ost, -Süd und -West sowie die Veranstaltungen in der Innenstadt wie das Sommerfest und die Viertelfeste. Für das Stuttgarter Weindorf konnte er mit Michael Wilhelmer, einen der renommiertesten Gastronomen der Stadt, für seine Kesselliebe. gewinnen, der ihm zudem eine prominente Bühne, die Kessellaube, in der Weindorflaube Wilhelmer’s Stäffelesrutscher auf dem Marktplatz bot.

Über die Weinfamilie Kern

Seit 1903 keltert die Familie Kern ihre Weine in der Region – zunächst im Stuttgarter Süden, jetzt im Remstal. Das moderne und mediterran gestaltete Weingut in Kernen-Rommelshausen wurde 2012 gebaut. Mit dem Prädikat „Höhepunkt der Weinkultur“ vom deutschen Weininstitut ausgezeichnet, ist der Keller das Herzstück des imposanten Gebäudes. Bereits in fünfter Generation entstehen genau hier die geschmackvollen und unverwechselbaren Kern-Weine, die in der modernen Vinothek verkostet werden können.