× 1 von 2 Erweitern Jagstmühle Mulfingen × 2 von 2 Erweitern Landgasthof Jagstmühle Prev Next

Gerade nach den Festtagen und zum Jahresanfang sind viele von uns voller guter Vorsätze. Sei es gesunde Ernährung, mehr Zeit für Familie und Freunde, mehr Bewegung und frische Luft oder einfach auch mal wieder ein Gespräch in Ruhe zu Ende führen, ohne, dass der nächste Termin schon wieder drängt.

Eines ist klar: Auf der idyllisch gelegenen Mühle kann man nicht nur die kreative Kochkunst von Markus Reinauer und Hubert Retzbach genießen, sondern auch einfach mal die Seele baumeln lassen und die umliegende Natur genießen. Passend zur Jahreszeit bietet die Jagstmühle verschiedene Arrangements an. Perfekt für eine »kleine Verschnaufpause«, bevor das neue Jahr wieder volle Fahrt aufnimmt.

Besonders hervorzuheben ist, dass die Mühle auch in den Wintermonaten stets geöffnet bleibt. In Restaurant und Hotel begrüßt sie das Team der Jagstmühle in gewohnter Weise sieben Tage die Woche.

Einfach mal wieder durchatmen und sich eine kleine Auszeit nehmen. Weit weg von der Lautstärke und Geschwindigkeit des Alltags. Das kann man in der Jagstmühle besonders gut.

Landgasthof & Hotel Jagstmühle Jagstmühlenweg 10, 74673 Mulfingen, Fon: 07938/90300 www.jagstmuehle.de