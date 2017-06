× Erweitern Distelhäuser Selfie

Klick Dich in Sommerstimmung! Bei der Distelhäuser Selfie-Aktion werden vom 3. Juli bis 29. Juli 2017 täglich tolle Preise verlost. Der Ablauf ist denkbar einfach.

Der Teilnehmer muss nur sein Selfie mit einer Flasche Distelhäuser auf der Plattform www.selfieaktion.de hochladen. Jeden Tag gibt es tolle Preise zu gewinnen von Fatboy, Weber, Beefer und und und...

Am Ende der Aktion wird unter allen Gewinnern ein Wellnesswochenende zu zweit verlost. Also, ran an die Kamera!