Landhotel Gasthof Krone – Kupferzell Eschental

× Erweitern Krone Eschental

Das Landhotel Gasthof Krone in Kupferzell-Eschental liegt idyllisch auf dem Land mitten in Hohenlohe und doch verkehrsgünstig nahe der Autobahn A6 Nürnberg/Heilbronn.

Das in 3. Generation familiengeführte Haus verfügt über 58 modern ausgestattete Doppel- und Einzelzimmer. Ein attraktiver Schwimmbad- und Saunabereich runden das Angebot ab. In dieser ruhigen, ausgewogenen Atmosphäre lässt sich auch gut tagen. Tagungsräume in allen Größen, ausgestattet mit moderner Technik lassen hier keine Wünsche offen. Inhaber Andreas Knapp hat die Gastronomie der Krone weit über die Grenzen Hohenlohes hinaus bekannt gemacht. Der Küchenchef Jens Kirchenwitz verwöhnt die Gäste mit großer Erfahrung und einer Frischeküche, die dominiert wird von regionalen Produkten. Verschiedene, liebevoll dekorierte Räumlichkeiten stehen für große und kleine Feiern zur Verfügung. Der Veranstaltungskalender umfasst eine Vielzahl toller Events wie zum Beispiel Theaterabende.

Landhotel Gasthof Krone

Hauptstraße 40, 74635 Kupferzell, Fon: 07944-670 www.krone-eschental.de