Lauffener Weingärtner erhalten Staatsehrenpreis des Landes Baden-Württemberg

× Erweitern WG Lauffen v.l.: Dietrich Rembold, Marian Kopp, Michael Böhm

Bei den Lauffener Weingärtnern knallen wieder die Korken. Württembergs bester Weinerzeuger wurde am Montagabend (31. Oktober) in der Landesvertretung von Baden-Württemberg in Berlin mit dem Staatsehrenpreis des Landes ausgezeichnet.

Agrarminister Peter Hauk verlieh den Preis anlässlich der 58. Landesprämierung des Weinbauverbandes Württemberg; übergeben wurde die Auszeichnung von Staatssekretär Volker Ratzmann, dem Generalbevollmächtigten des Landes beim Bund. Den Staatsehrenpreis erhalten Weinbaubetriebe, die drei Jahre lang beste Weinqualitäten zur Prämierung anstellen. Die Lauffener Weingärtner gewannen in der Kategorie III (Großbetriebe über 150 ha Fläche).

„Qualität steht bei uns absolut im Vordergrund. Nach dem Bundesehrenpreis der DLG 2015 ist nun auch der Staatsehrenpreis 2016 des Landes der Beweis dafür, dass unsere Weine zur Spitzenklasse zählen. Wir freuen uns riesig über die wichtige Auszeichnung, die auch die hervorragende Arbeit unserer Genossenschaftsmitglieder widerspiegelt“, kommentierte Dietrich Rembold, Vorstandsvorsitzender der größten Einzelgenossenschaft im Anbaugebiet Württemberg, die Prämierungen.

Daneben hatten die Lauffener Weingärtner auch bei der DLG-Weinprämierung wieder Grund zur Freude. Der 2015 Muskat-Trollinger Rosé wurde mit DLG Großes Gold (5 Punkte) bewertet. Außerdem landete die Genossenschaft aus der Hölderlinstadt im Ranking der besten deutschen Weinbaubetriebe auf dem siebten Platz. Damit konnte sich die Katzenbeißer-WG zum 13. Mal nacheinander als bester Weinerzeuger in Württemberg behaupten. „Da unsere Weine in ganz Deutschland angeboten werden und wir Kunden von Flensburg bis Friedrichshafen haben, sind solche Prädikate für die Vermarktung unseres breiten Sortiments unheimlich wichtig“, erklärte der geschäftsführende Vorstand Marian Kopp.