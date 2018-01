Nachhaltig, lecker und zum halben Preis

× Erweitern Rebäck Ludwigsburg

Die Brötchen sind noch knusprig, die Torten köstlich, die Kuchen haben ihren verführerischen Duft noch nicht verloren - und doch sind dies die Bäckereierzeugnisse aus der Vortagsvielfalt. Ein Bäcker, der sein Handwerk versteht, backt nicht nur für einen Tag. Ein gutes Brot ist auch morgen noch gut.

In zehn Filialen bietet die Bäckerei Lutz feine Spezialitäten bis in die Abendstunden an. Zurück bleiben an jedem Tag hochwertige Backwaren, die über Nacht nichts von ihrer Qualität einbüßen. Sie sind noch immer ein Genuss - nur jetzt zum halben Preis: Im Januar eröffnet das Traditionsunternehmen Lutz den ReBäck-Store als elfte Filiale, ein Bäckereicafé in zentraler, innerstädtischer Lage, das auf die vortagsfrische Vielfalt spezialisiert ist.

Die Ludwigsburger Bäckerei Lutz ist ein Familienunternehmen mit Tradition. Sie hält das Bäckerhandwerk hoch, legt Wert auf den vollen Geschmack ihrer Produkte und verfügt über die Erfahrung von mehr als 50 Jahren. In ihren Holz- und Steinöfen backen Brote in vielen Variationen, entstehen leckere, geschmackvolle Kuchen, Hefezöpfe, gebackene Snacks. Aus der Backstube Lutz kommen feine Torten, ausgewählte süße Stückle, Vollkornprodukte und sie ist auch Bioland-zertifiziert. Täglich soll der ReBäck-Store mit Waren aus dieser großen Palette bestückt werden. Zur frischen Vielfalt vom Vortage serviert der Bäckereibetrieb Lutz aromatische Kaffee-Spezialitäten - selbstverständlich aus biologischem Anbau und natürlich aus dem fairen Handel.

Ein wertschätzender Umgang mit Lebensmitteln hat längst begonnen und sich beim Verbraucher durchgesetzt. Als mittelständisches Unternehmen mit sozialem und ökologischem Bewusstsein hat die Bäckerei Lutz sich dies zu eigen gemacht und stellt ihre Überproduktion an Backwaren bereits verschiedenen Foodsharing-Projekten zur Verfügung. Der ReBäck-Store ist für das Unternehmen ein weiterer, konsequenter Schritt in diese Richtung.

»Als Bäckereibetrieb denken wir schon lange darüber nach, wie wir Ressourcen schonen können«, sagt einer der Geschäftsführer, Florian Lutz. »Wir leben heute in einer Wegwerfgesellschaft, aber dieses wichtige Thema gewinnt an Bedeutung. Deshalb unterstützen wir die Ludwigsburger Tafel und andere gemeinnützige Einrichtungen partnerschaftlich und stellen ihnen unseren Überschuss an Backwaren zur Verfügung. Trotz allem bleibt am Ende des Tages dann doch noch viel übrig. Nun haben wir uns entschlossen, mehr zu tun und ein eigenes Ladengeschäft zu eröffnen, in dem wir Kunden bedienen, die sparsam sind, nachhaltig denken, und gleichzeitig Wert auf hochwertige Ernährung legen.«

Die Barockstadt Ludwigsburg wurde im Jahr 2014 als Stadt mittlerer Größe von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet - »Für uns ist das ein guter Grund, diesen mutigen Schritt zu wagen«, sagt Florian Lutz. »Wir glauben fest daran, dass unser neues Angebot in dieser Stadt willkommen ist.«

Der ReBäck-Store der Bäckerei Lutz wurde am 15. Januar 2018 in der Wilhelmstraße 22, der Oberpaur-Passage nicht weit vom Ludwigsburger Marktplatz, eröffnet. Auf einer Ladenfläche von 90 Quadratmetern bietet Lutz vortagsfrische Waren aus seinem gesamten Sortiment an. Das »Kaffeekärtle« als Bonussystem der Lutz-Filialen besitzt auch im Re-Bäck-Store Gültigkeit. Am Eröffnungstag wurde jeder Einkauf ab einem Wert von mehr als 5 Euro mit einem Gratiskaffee belohnt.

Rund 190 Mitarbeiter sorgen in dem schwäbischen Familienbetrieb Lutz für einen reibungslosen Ablauf. Täglich werden rund 1,8 t Mehl verarbeitet und verkauft. Für die jungen Fachkräfte für morgen sorgt das Unternehmen selbst und bildet in den Berufen: Fachverkäufer/-in im Lebensmittelhandwerk Schwerpunkt Bäckerei, Bäcker/-in, Konditor/-in, Kaufmann/-frau für Büromanagement erfolgreich aus.