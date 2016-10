Rauschenberger’s Supper Club geht im November in die nächste Runde

× Erweitern Supper Club

Seinen Gästen beeindruckende Erlebnisse zu bereiten – das ist der Antrieb für Rauschenberger Gastronomie bei der Kreation ihrer Supper Club Konzepte. Unter dem Titel „A Mysterious Urban Venue“ öffnet das Popup-Restaurant des Eventcaterers von November 2016 bis Februar 2017 wieder seine Türen im GOLDBERG[WERK] in Stuttgart-Fellbach.

Der Supper Club ist ein wirkliches gastronomisches Highlight: Food Innovation, Barkultur, chillige Sounds und avantgardistischer Kunstbetrieb treffen hier auf ein neugieriges Publikum – es ist ein Spielplatz für echte „Urban Explorers“. Das Konzept berührt, verblüfft und ist einzigartig in seiner Wirkung auf die Gäste.

In den restaurierten Industriehallen einer ehemaligen Gießerei entsteht dafür ein außergewöhnliches Ambiente mit sogenanntem Industrial Chic. Unter der Regie von Innendesignerin Birgit Martinez (decor&more, Fellbach) wird gekonnt eine spektakuläre, atmosphärische Dichte erzeugt. Begleitend dazu präsentiert sich die Küche ebenfalls äußerst kreativ in gewohnter Fine Dining Qualität. Das Service Team glänzt mit Persönlichkeit und Passion.

Ab dem 4. November 2016 hat der Supper Club für Gäste geöffnet, die Location ist aber auch für exklusive Anmietungen in Stuttgart sehr begehrt. Weihnachtsfeiern, Neujahrsempfänge oder private Anlässe finden hier einen aufregenden Rahmen – ideal für Gruppen von 80 bis 250 Personen. Wichtig zu wissen: unter der Überschrift „Book the Concept“ kann das einzigartige Supper Club Ambiente mit dem passend abgestimmten Catering von Eventkunden in ganz Deutschland gebucht werden, in fast jeder beliebigen Location.

Wer den Supper Club erleben möchte, oder als originelles Geschenk zu Weihnachten verschenken will, sollte nicht zu lange warten, geöffnet ist nur bis Februar 2017. Mehr Infos, Öffnungszeiten und Reservierungen auf www.popup-restaurant.de oder telefonisch unter 0711 / 55340 172.

