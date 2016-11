Süße Weihnachten

× Erweitern Das Roth

In einem Tag zum Chocolatier? Klingt nach einem unerreichbaren Traum. Mit ihren Pralinen-Seminaren bringt die Konditorei Roth ihre Kunden einen Schritt näher an diesen Traum.

Unter fachkundiger Anleitung von Inhaber und Konditormeister Wolfgang Roth werden die Kursteilnehmer in die Kunst der Pralinenherstellung und der Ausgarnierung eingeweiht. Bereits seit 2008 bietet das Café das Seminar an, in dem in kleinen Gruppen von bis zu 15 Personen nach dem Motto »Learning by doing« tatkräftig angepackt werden darf. Das Konzept scheint aufzugehen. Seit dem der Kurs angeboten wird, haben sich stetig mehr Schokoladenbegeisterte eingeschrieben. Da jedes Rezept und alle Anleitungen, wie auch die selbst hergestellten Pralinen von den Teilnehmern mit nach Hause genommen werden können, bietet sich das Seminar als ideale Geschenk-Idee zu Weihnachten an. Süße Pralinen mag schließlich jeder. heg

Das Roth Lohtorstr. 41, 74072 Heilbronn, Fon: 07131-85904

www.cafe-roth.de