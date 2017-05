„Sattlerei“: Familienbrauerei Dinkelacker eröffnet Quartierskneipe im Charme der guten alten Zeit

× Erweitern Sattlerei

Die Stuttgarter dürfen sich über ein gastronomisches Schmuckstück in der Tübinger Straße 68 freuen: Die ehemalige Sattlerei der Familienbrauerei Dinkelacker wurde liebevoll zur Quartierskneipe umgebaut. Jetzt hat Pächter Janusch Munkwitz die Stadtteil-Gastronomie eröffnet und bietet den Gästen unter anderem alle Bierspezialitäten der Familienbrauerei Dinkelacker an.

Mit einer riesigen Bar, zwei Gasträumen und viel historischem Equipment empfängt die renovierte „Sattlerei“ im Erdgeschoss der Tübinger Straße 68 ihre Gäste. Genau genommen sind es die allerersten Gäste seit Bestehen des Gebäudes – vor der Renovierung lagerten dort nämlich die Geschirre der Brauereigespanne. Mit ihnen wird heute noch am Volksfest an die Zeit erinnert, als das Bier mit Pferden in die Stuttgarter Gastronomie ausgeliefert wurde. „Die ganzen historischen Elemente verleihen der Räumlichkeit einen besonders charmanten Charakter, der an eine schöne Altbauwohnung erinnert“, schwärmt der neue Betreiber Janusch Munkwitz. Gemeinsam mit Tamara Deji-Ferrada leitete er die Umbaumaßnahmen des mittlerweile unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes. Mit viel Liebe zum Detail und einem Blick für das Besondere haben die beiden studierten Architekten das historische Gebäude renoviert, modernisiert und zeitgleich seinen geschichtlichen Charme herausgearbeitet. Mit dem Duo hat die Familienbrauerei zwei erfahrene Gastronomen an ihrer Seite: Janusch Munkwitz hat unter anderem die Szenebar „Paul & George“ in der Weberstraße restauriert und erfolgreich in die Stuttgarter Kneipenszene integriert. Tamara Deji-Ferrada arbeitet bereits seit ihrem Studium in der Gastronomie und ist nun Betriebsleiterin der Sattlerei.

Die Sattlerei und die Tübinger Straße

Ursprünglich gehörte das Gebäude neben der Brauerei einem Dekorateur. Später nutzte es die Familienbrauerei als Sattlerei. „Das Haus ist ein wahres Schmuckstück. Wir freuen uns, dass es nun der Öffentlichkeit zugänglich ist und belebt wird“, freut sich Stefan Seipel, Marketingleiter der Familienbrauerei Dinkelacker. Im vergangenen Jahr hat sie das denkmalgeschützte Objekt mit einer Grundfläche von knapp 925 Quadratmeter umfangreich saniert. Neben der modernen Stadtteilgastronomie im Erdgeschoss verfügt die Tübinger Straße 68 jetzt über acht Wohnungen und eine Bürofläche. Mit der Renovierung des Gebäudes hat die Familienbrauerei Dinkelacker der Tübinger Straße einen weiteren positiven Schub gegeben: In den vergangenen Monaten wurden hier umfassende Umbaumaßnahmen durchgeführt – dazu zählt neben der Umwandlung in eine Fahrradstraße auch der Wegfall von Parkplätzen und die Einführung eines verkehrsberuhigten Bereiches.