Schwäbische Sterneküche

Wenn Ben Benasr über seine tägliche Arbeit in der Küche der Gutsschenke auf der Domäne Monrepos spricht, dann leuchten die Augen des gebürtigen Tunesiers groß auf. Ein lachendes Strahlen überzieht dabei das Gesicht des Sternekochs und schnell ist klar: für Ben Benasr ist das Kochen nicht nur Beruf sondern vielmehr eine kochende Leidenschaft.

Etwas verschmitzter wird das Lächeln des sympathischen Küchenchefs des auf der Domäne Monrepos in Ludwigsburg an das Schlosshotel Monrepos angeschlossenen Restaurants »Gutsschenke«, wenn man ihn fragt, ob man als Sternekoch besonders ehrgeizig sein muss: »Kochen ist ein Handwerk, das man ordentlich lernen muss«, verweist Ben Benasr auf die Wichtigkeit einer soliden Basis – und betont dann doch im nächsten Atemzug »stets ambitioniert und lecker« kochen zu wollen. »Wir wollen schon auf Bundesliga- oder Championsleague-Niveau kochen - da brennen wir hier alle im Team darauf und arbeiten hart dafür. Das wichtigste ist aber, dass der Gast mit einem breiten Grinsen nach Hause geht!« Die Gäste möchte der Koch bei seinem vom renommierten Guide Michelin mit einem Stern ausgezeichneten Fine-Dining auf eine kulinarische Reise entführen, die sein in Paris während der Ausbildung erlerntes französisches Küchenhandwerk mit einer schwäbischen Note kombiniert. »Die Gäste müssen sich auf diese Reise einlassen wollen«, verweist Ben Benasr dabei liebevoll augenzwinkernd auf die mitunter doch etwas bodenständigeren schwäbischen Geschmacksnerven. Dementsprechend hat der Sternekoch auch keinerlei Berührungsängste mit einem schwäbischen Zwiebelrostbraten und Spätzle. Aussagen wie »regional - international angehaucht« oder »bodenständig – aber mit dem besonderen Kick« unterstreichen die Verbundenheit des Küchenkapitäns mit seinen Gästen und der Region, in der er schon lange heimisch ist und auch sein privates Glück gefunden hat. Diese Verbundenheit zeigt sich auch bei der Auswahl der Produkte, die Ben Benasr in der Küche der Gutsschenke verwendet. »Wir sind verpflichtet, die Region zu stärken«, beschreibt Ben Benasr den nachhaltigen Ansatz, mit lokalen und saisonalen Produkten von umliegenden Lieferanten zu arbeiten und auch in Zukunft weiterhin den Bogen vom schwäbischen Zwiebelrostbraten mit Spätzle zu einem in Buttermilch gegarten Kaninchenrücken an gegrilltem Oktopus mit glasierten jungen Erbsen und Chorizo-Fumet zu spannen.

Kulinarische Vielfalt

Neben dem besternten Fine Dining von Küchenchef Ben Benasr am Abend serviert das Team der Gutsschenke auch neu interpretierte Klassiker der schwäbischen und internationalen Küche. Damit baut das Schlosshotel Monrepos seine Gastronomie auf der Domäne Monrepos in Ludwigsburg aus und steht auf zwei soliden kulinarischen Beinen. Ergänzend wurde das Restaurant zudem um das Wappenzimmer im historischen Meierei-Gebäude mit 35 zusätzlichen Sitzplätzen erweitert und öffnet fortan auch zum Lunch. Rinderroulade, Schweinebäckchen oder Rostbraten: »Viele Gerichte unserer neuen Karte in der Gutsschenke sind traditionell, aber mit einer persönlichen Note interpretiert – auch beliebte Klassiker wie eine hausgemachte Pasta oder feines Rindertartar fehlen dabei nicht. Wie bei unseren Fine Dining Menüs achten wir besonders auf die Qualität der Produkte, viele kommen direkt von Bauern aus der Region«, erklärt Küchenchef Ben Benasr das erweiterte, kulinarische Konzept des Restaurants.

Mit der neuen Klassikerküche wurde nicht nur das Angebot des Schlosshotels Monrepos vergrößert, sondern auch die Öffnungszeiten der Gutsschenke verlängert. Fortan öffnet das Restaurant mit maximal 80 Plätzen in den modernen Gasträumen des 150 Jahre alten Meierei-Gebäudes sowie weiteren 50 auf der Sonnenterrasse bereits zum Mittag. »Die Domäne Monrepos ist tagsüber stets gut besucht. Durch die Nähe zur Innenstadt und die vielen umliegenden Unternehmen ist die Gutsschenke ideal für ein entspanntes Lunch«, ergänzt Hoteldirektor Felix Sommerrock, der seit März die Leitung des Schlosshotels innehat. »Wir wollen eine noch bessere kulinarische Vielfalt bieten und auf Bewährtes wie einen guten Rostbraten mit handgeschabten Spätzle und Zwiebelschmelze sollen unsere Gäste dabei nicht verzichten«, so der gebürtige Schwabe.

