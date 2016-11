Spazz schließt – Wilma Wunder kommt

× Erweitern Spazz (4).JPG www.moritz.de

Viele fanden zu Beginn der Woche ganz überraschend das Restaurant Spazz in der Heilbronner Innenstadt verschlossen vor. Nichts zuvor deutete für den Besucher auf das plötzliche Ende des Szenelokals hin.

Geschäftsführer Marcus Krüger begründet die Schließung mit wirtschaftlichen Gründen. Hinter den Kulissen ging der Umsatz mit der steigenden Konkurrenz am Neckarufer seit Jahesbeginn zurück. Als die Enchilada-Gruppe Interesse an den Räumlichkeiten zeigte, zog Marcus Krüger schließlich den Schlussstrich für das zur Barfüßer Gastronomie-Betriebs GmbH gehörende Restaurant.

Neuer Inhaber ab Donnerstag

Die Enchilada-Gruppe übernimmt zum 1. Dezember die Räumlichkeiten und beginnt alsbald mit den Renovierungsarbeiten. Zur Freiluftsaison 2017 soll dort das Lokal Wilma Wunder eröffnen, das bereits in mehreren Städten existiert. Je nach Tageszeit wandelt sich das Lokal in Café, Bistro, Restaurant oder Weinbar und spricht damit verschiedene Altersgruppen an.