Stuttgarter Bürgerpreis: Familienbrauerei Dinkelacker sponsert mit 5.000 Euro einen Preis in der Kategorie „Nachhaltigkeit“

Am 31. Januar hat die Stuttgarter Bürgerstiftung den Stuttgarter Bürgerpreis im Porsche Museum in Stuttgart-Zuffenhausen verliehen. Insgesamt wurden sechs ehrenamtliche Projekte in den Kategorien Innovation, Kultur und Nachhaltigkeit ausgezeichnet.

Die Familienbrauerei Dinkelacker stiftete einen Preis in der Kategorie „Nachhaltigkeit“ in Höhe von 5.000 Euro. Der Stuttgarter Bürgerpreis möchte die ehrenamtlich engagierten Mitbürger für ihre Verdienste auszeichnen und ein Netzwerk für Gleichgesinnte schaffen. Alle zwei Jahre werden deshalb Gruppen, Vereine und Initiativen mit Preisen belohnt, die mit ihrem Engagement die Stadt Stuttgart nachhaltig stärken. „Für uns als Familienunternehmen heißt es nicht nur wirtschaftlich zu denken, sondern auch nachhaltig zu handeln. Das spiegelt sich sowohl in der Verantwortung gegenüber den Menschen als auch gegenüber der Qualität unserer Biere und nicht zuletzt gegenüber unserer Umwelt wider“, erzählt Stefan Seipel, Marketingleiter der Familienbrauerei Dinkelacker. „Gerne unterstützen wir all jene, die ebenfalls einen Beitrag für eine bessere Zukunft leisten und zur Nachhaltigkeit in Stuttgart beitragen.“

Gewinnerprojekt der Kategorie Nachhaltigkeit

Das von der Familienbrauerei gesponserte Preisgeld ging an die „eva Evangelische Gesellschaft Stuttgart e. V.“ für ihr Projekt „Gärtnerei des Immanuel-Grözinger Hauses in Rot“. Über 200 alleinstehende Männer in Wohnungsnot haben im Immanuel-Grözinger Haus ein neues Zuhause gefunden. Die Bewohner haben unterschiedliche Probleme, sind oft arbeitslos oder suchtabhängig. Alle vereint ein Wunsch: sich wieder in die Gesellschaft einzubringen. Die Einrichtung hilft den Bewohnern unter anderem, indem sie dort eine sinnvolle Tätigkeit in Werkstätten oder der Gärtnerei ausüben können. Sie mahlen beispielsweise eigenen Weizen oder bieten der Nachbarschaft die Möglichkeit, im eigenen Backhaus Brot backen oder Saft aus biologisch angebauten Früchten zu pressen. Auf diese Weise leistet die Gärtnerei einen wertvollen Beitrag zur Nachhaltigkeit für die gesamte Nachbarschaft.

Engagement ist Herzenssache

Zur Unternehmensphilosophie der Familienbrauerei Dinkelacker gehört zweifelsohne das soziale Engagement in Stuttgart und der Region. Das jüngste Beispiel ist die Initiative „Wulle hilft“, die karitative Projekte unterstützt – zuletzt erfüllte sie 100 Kinderwünsche zu Weihnachten und aktuell bringt sie gemeinsam mit der Diskothek Boa Spenden für die Tierheime Stuttgart und Ludwigsburg ein. Ein anderes Beispiel ist die Unterstützung des Schwäbischen Albvereins, der sich um die Pflege und den Erhalt von Natur und Heimat kümmert. „Als Traditionsunternehmen fühlen wir uns ein Stück weit für unsere Heimatstadt Stuttgart verantwortlich. Der respektvolle Umgang mit der Natur und mit den Menschen liegt uns sehr am Herzen. Aus diesem Grund beteiligen wir uns auch so gern am Bürgerpreis“, erklärt Stefan Seipel.