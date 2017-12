Weihnachtsdörfle vor dem Kunberger

Für den ganz besonderen winterlichen Zauber in Backnang hat Petra Wolf einen eigenen Weihnachtsdörfle eingerichtet. In gemütlich, heimeliger Atmosphäre kann man sich mit Bio-Glühwein, leckerer Wurst und andere Köstlichkeiten exzellent verköstigen.

Wo sich Jung und Alt, Backnanger oder Freunde aus dem Umland gerne treffen, ist seit Neustem eine ganz besondere weihnachtliche Attraktion zu bewundern. In der Marktstraße in Backnang, direkt vor dem Restaurant »Kunberger«, kommt einem jeden Abend der Duft von frisch gegrillten Würstchen und Glühwein entgegen. Mit viel Liebe und einer Menge Arbeit hat Petra Wolf, Inhaberin »Kunberger«, ein weihnachtliches Fleckchen mitten ins Herz von Backnang gezaubert. Auf dem Vorhof ihres Restaurants hat sie eine außergewöhnliche Lokalität errichtet. Sie verwandelte ein großes hölzernes Fass in einen wunderbar, heimeligen Ort, der zum gemütlichen Verweilen einlädt. Es bietet Platz für bis zu zehn Personen.

Das winterlich angehauchte Innendekor ist der perfekte Ort zum Genießen eines leckeren Glühweins, Punsches, einer Winterpflaume, oder einer Feuerwurst. Die Idee einen solchen Rückzugs- und Einkehrort in Backnang zu schaffen, kam Wolf spontan. Ihr gehe es darum einen Platz zu schaffen, indem man in gemütlicher Runde einen schönen Abend verbringen könne. Dass sie mit dieser Idee einen Nerv getroffen hat, ist offensichtlich, die Plätze sind überaus begehrt.

Wer sich für einen gemütlichen Abend, ob zu zweit für ein Candle Light Dinner oder in großer Runde, begeistern kann, sollte also schnellst möglich zuschlagen. Das kleine Schmuckkästchen hat im ganzen Dezember jeden Montag bis Samstag von 18 bis 22 Uhr geöffnet, bevor es am 23.12. in eine kurze Weihnachtspause geht. Angemietet werden kann die Location noch bis zum 31. Dezember für besonders festliche Anlässe.

Kunberger–Fässle Marktstraße 30, 71522 Backnang, alle Informationen zur Reservierung unter Telefon: 07191/ 34 48 886 oder bei »Kunberger«.