× Erweitern Foto: Sascha Feuster Wilhelmer’s Schwabenwelt Die Bands in Wilhelmer’s Schwabenwelt bringen die Menge zum Toben

Mit seiner imposanten Altholz-Optik ist Wilhelmer’s Schwabenwelt ein wahres Schmuckstück. Innen punktet das Festzelt mit exklusiver Ausstattung, feinen Köstlichkeiten und abwechslungsreicher Unterhaltung.

Festwirt Michael Wilhelmer und sein Team sorgen in der prachtvollen SchwabenWelt mit ihrer langen gastronomischen Erfahrung dafür, dass sich alle Besucher rundum wohlfühlen. In diesem Jahr wird das leuchtend bernsteinfarbene Schwaben Bräu Volksfestbier frisch vom Fass in die speziell gestalteten Jahreskrüge gezapft.

Auf zwei Ebenen können bis zu 6.000 Gäste in urgemütlichem Ambiente ausgelassen feiern: Bereits auf der größten Empore mit Blick auf das Mittelschiff finden etwa 570 Wasen-Freunde Platz. Zudem haben die Gäste die Wahl zwischen der pulsierenden Stimmung im Mittelschiff selbst oder einem gemütlichen Zusammensein in den rustikal-eleganten Boxen. Wen es nach draußen zieht, der kann auf dem Balkon entspannen – hier bietet sich auch ein sagenhafter Ausblick über das Volksfest. Ganz nach dem SchwabenWelt-Motto „Das Leben ein Fest“ inszeniert Michael Wilhelmer Topacts wie die „Members“, „Isartaler Hexen“, „DJ Marco Mzee“ und „Mimmo & Friends“, die in stimmungsvoller Atmosphäre das Publikum zum Toben bringen. Um die Feierstimmung nochmal zu steigern, wurde die bereits sehr beliebte und außergewöhnliche Lightshow um spektakuläre Lasereffekte erweitert. Die Besucher von Wilhelmer‘s SchwabenWelt können sich auch dieses Jahr wieder an dem traditionellen Pferdegespann, das als echter Hingucker und als beliebtes Fotomotiv dient, erfreuen.

Kunst nach Maß – die neuen Krüge für das besondere Trinkerlebnis

Künstler Maximilian Fliessbach alias Marsilius hat exklusiv für die SchwabenWelt bereits zum dritten Mal ein einzigartiges Motiv für die gläsernen Maßkrüge entworfen. Darin schmeckt das süffige Schwaben Bräu Volksfestbier am besten. Das Motiv der Krüge wechselt jährlich und ist auch in diesem Jahr ein Highlight für die Gäste. Das Dekor visualisiert die Verbundenheit von Schwaben Bräu zu Tradition und Natur.

Schlemmen und Genießen in der Sterneküche

Am 1. Oktober erwartet die Gäste der SchwabenWelt schwäbische Küche auf Sterne-Niveau. Aufgrund der hohen Nachfrage finden die WasenSterne auf der Empore statt. Die Gäste können sich auf ein kulinarisches Feuerwerk der sechs hochdekorierten Sterneköche (Nico Burkhardt, Klaus Erfort, Wolfgang Becker, Rolf Straubinger, Tristan Brandt, Peter Hagen) mit insgesamt 11 Michelin-Sternen freuen. Passend zu jedem Gang gibt es die entsprechende Bierspezialität.

Ein Höhepunkt jagt den nächsten

Der Startschuss fällt am ersten Wasentag (Freitag, 22. September) mit der Equipe-Eröffnungsveranstaltung. Am ersten Volksfest-Sonntag findet um 10 Uhr der Mundart-Gottesdienst mit Pfarrer Manfred Mergel statt. Abends bei der Wasenpirsch wird viel Prominenz aus Wirtschaft, Politik, Medien, Mode und Sport auf der Empore erwartet. Die an diesem Abend eingenommenen Spenden kommen dem Kinderhospiz Stuttgart zugute. Im Mittelschiff feiern zeitgleich Närrinnen und Narren der Region die große Karnevalisten-Party der KG Möbelwagen.

Am Montag, den 25. September, werden die Stuttgarter Kickers und ihre Fans zum Blauen Montag erwartet. Dazu heizen die „Draufgänger“ den Gästen so richtig ein. Am 24. September sowie am 3. Oktober steigt zum achten Mal die Night of the Champions. Sie bietet Meistern und Aufsteigern der Region den gebührenden Rahmen, um ihre Erfolge zu feiern. Die Festzeltstars, unter anderem mit Jürgen Drews, werden am 4. Oktober die SchwabenWelt rocken. Und das ist längst nicht alles: Gemeinsam mit dem Radiosender bigFM werden in Wilhelmer’s SchwabenWelt 5x2 Plätze für einen exklusiven Sonntags-Frühschoppen am 8. Oktober mit Lola und Storb, den Morgenmoderatoren von bigfm, verlost. „Das Highlight zum Wasen Closing am Sonntag, sind Die Atzen, dann feiert am 8. Oktober das ganze Zelt eine riesige Abschluss-Party“ erzählt Festwirt Michael Wilhelmer.