22. Hochzeitsspektakel in heilbronn

Um die Traumhochzeit zur Realität werden zu lassen bietet sich für kommende Eheleute der Besuch einer Hochzeitsmesse an. In Heilbronn findet bereits zum 22. Mal – die größte Hochzeitsmesse der Region – das Hochzeitsspektakel in der Harmonie statt.

Auf dem Weg zur eigenen Hochzeit gibt es viel zu organisieren. Dazu findet man beim Hochzeitsspektakel ein vielfältiges Angebot von Einladungskarten, Blumenschmuck über Ringe bis hin zur Hochzeitstorte. Und auch Anregungen zur perfekten Location, dem passenden Brautstrauß und den anschließenden Flitterwochen finden sich im Messe-Angebot. Zum Gelingen eines Hochzeitsfestes tragen viele bei: Fotostudios, Frisöre, Visagisten, DJs, Musiker oder auch der Limousinen-Service. Und auch für den Bräutigam gibt es ein breites Angebot, er will ja neben seiner Auserwählten modisch nicht nur eine Nebenrolle spielen.

Vielfältiges Angebot

Wer den Partner fürs Leben schon gefunden hat kann beim Heilbronner Hochzeitsspektakel aus dem vielfältigen Angebot der Ausstellern wählen. In der Harmonie werden über 70 Aussteller ihre Stände aufbauen. Und nicht nur die Besucherzahlen zeigen, dass Heiraten immer noch im Trend liegt: »Ausschlaggebend ist auch das Interesse der Brautpaare. Der Großteil lässt sich vor dem wohl wichtigsten Tag des Lebens umfassend und individuell beraten. Und der zeitliche Vorlauf der Planungen wird immer größer. Es soll die Traumhochzeit nach Wunsch, ganz ohne Abstriche sein«, so Petra Hartmann, von dem Veranstalter, der M.A.X. GmbH – Events und mehr.

Designermodelle

Ob traditionell, verspielt oder verrucht – geradezu brandaktuell sind die gezeigten Brautkleider, da die Designer ihre neuen Modelle immer Anfang Oktober ausliefern. Wie am Tag der Hochzeit stehen sie auch auf den Messen im Blickpunkt. Nach den Highlights der Hochzeitsmesse gefragt, antwortet Petra Hartmann deshalb auch ohne Zögern: »Die eigens inszenierten Modenschauen sind immer eine besondere Attraktion. Wenn die Abend-, Braut- und Herrenmode aus den neuesten Kollektionen führender Hersteller auf der Bühne präsentiert werden, da schaut jeder hin«. Deswegen gibt es in Heilbronn auch gleich mehrere Vorführungen von verschiedenen Geschäften, an beiden Tagen jeweils um 14 Uht und 16 Uhr. Am Sonntag erwartet die Besucher zusätzlich noch eine weitere Show um 12 Uhr.

Brautpaar des Jahres Gesucht

In Zusammenarbeit mit der Heilbronner Stimme wird das Brautpaar des Jahres 2017 gesucht. Gesucht wird eine besondere Geschichte, warum sich die Bewerber als Brautpaar des Jahres sehen. Diese per eMail einfach an info@max-events.de zusenden. Zu gewinnen gibt es ein Hochzeitskleid im Wert von 1.500,00 EUR vom Hochzeitshaus KISA in Heilbronn sowie weitere tolle Preise!

Zusätzlich zu den Aktionen und Attraktionen an den einzelnen Ausstellerständen gibt es noch Vorträge zum Thema »Ehevertrag, Testament, Vorsorgevollmacht« der Kanzlei Pfefferle, Helberg &Partner. Denn auch hier sollte man sich im Vorfeld schon Gedanken machen.

22. HochzeitsSpektakel

Sa. 21. Januar, 13-17.30 Uhr

Modeschauen 14 Uhr & 16 Uhr

So. 22. Januar, 11-17.30 Uhr

Modeschauen 12 Uhr, 14 Uhr & 16 Uhr

Harmonie, Heilbronn

www.max-events.de