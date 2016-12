9.0 – Die Profis für gelungene Hochzeiten

Damit die Hochzeit ein voller Erfolg wird, kann man sich den Profis von 9.0 anvertrauen. »Mit uns haben Sie den richtigen Partner für die perfekt organisierte Hochzeitsfeier«, sagt Geschäftsführerin Christina Rotten-ecker. 9.0 bietet Gesamtbetreuung, separate Einzelpakete oder die Koordination am großen Tag an. Beliebt sind die individuellen Hochzeitsseminare von 9.0 – für alle, die Ihre Hochzeit selber planen wollen. »Die Resonanz auf dieses Angebot ist großartig, wir haben damit den Nerv der Zeit getroffen«, freut sich Eventmanagerin Rottenecker. »Bei diesem Seminar werden dem Brautpaar und den Trauzeugen Tipps und Tricks gegeben, denn für die einzigartige Hochzeit plaudern wir auch gerne einmal aus dem Nähkästchen.« 9.0 setzt die unterschiedlichsten Veranstaltungskonzepte professionell um. Das Profi-Team verfügt über fundierte betriebswirtschaftliche Ausbildungen im Event-Management und in der Messe– und Kongressplanung sowie über IHK-Zertifikate in der Hochzeitsplanung. »Wir sind eine kleine, aber feine Eventagentur, können auf ein umfangreiches Dienstleister-Netzwerk zurückgreifen und so auch große Events stemmen«, sagt Geschäftsfüh-rerin Christina Rottenecker.

9.0 Projektmanagement GmbH

Küblergasse 12, 70372 Stuttgart,

Fon: 0711/23 45 48 60

www.neunpunktnull.com