Alles unter einem Dach

× Erweitern Foto: Digel

Mit einer großen Kollektion an Trauringen sowie Braut- und Herrenmode in allen Größen, Preisklassen und Stilrichtungen, bietet das Brunner Hochzeitshaus für Braut und Bräutigam das passende Outfit für den schönsten Tag im Leben.

Im Brunner Hochzeitshaus erwartet Brautpaare eine große Kollektion an Trauringen, Brautmode und Herrenmode in allen Stilrichtungen und Preisklassen. In dem integrierten Trauringstudio mit der wohl größten Auswahl an Hochzeitsringen in Heilbronn und Umgebung finden Brautpaare mehr als 3000 Eheringe. So kann das zukünftige Ehepaar nach Herzenslust testen welche Farbe und welches Design am besten am eigenen Ringfinger wirkt. Mehr als 14 Markenhersteller lassen keine Wünsche offen. Zusätzlich hat man die Möglichkeit diese Trauringe individuell an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Variabel sind zum Beispiel die Breite, die Höhe, der Steinbesatz und das Material. Weiterhin bietet das Brunner Hochzeitshaus Verliebten die Möglichkeit der freien Erstellung der Ringe in zwei Trauringkonfiguratoren. »Natürlich werden all diese Möglichkeiten in höchster Qualität gefertigt. Denn uns ist wichtig, dass Paare auch noch nach vielen Jahren Freude an ihren Trauringen haben«, erläutert Sebastian Brunner.

Mode für Sie & Ihn

Auch die Brautmodenabteilung lässt keine Wünsche offen. Verschiedenste Schnitte und Designs namhafter Marken zeigen Katja Brunner und ihr Team der zukünftigen Braut. Von kurzen Brautkleidern über schlichte Eleganz bis hin zum Prinzessinnen-Traum deckt das Brunner Hochzeitshaus die ganze Bandbreite ab. Weiterhin wird Brautmode für die Braut mit Babybauch und auch Brautmode in großen Größen angeboten. In der umfangreichen Auswahl an Traumkleidern ist für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel etwas dabei. In angenehmer Atmosphäre nimmt man sich ausreichend Zeit für die Braut. Die Beratung ist dabei immer auf den individuellen Typ und Geschmack zugeschnitten. Die Qualität der Stoffe und die Passgenauigkeit der Kleider sind hierbei das A und O. Abgerundet wird das Angebot durch die passenden Accessoires zum Traumkleid. Auch die Hochzeitsgäste haben die Möglichkeit sich in der Abendmodenabteilung einzukleiden. Der Bräutigam findet in der Herrenabteilung sein passendes Outfit. Neben dem Marktführer Wilvorst bietet das Brunner Hochzeitshaus auch die wunderschöne Kollektion der Firma Digel. »Das Brautpaar hat so den Vorteil sich perfekt aufeinander abzustimmen. Auch hierbei stehen wie gewohnt Qualität und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis im Vordergrund«, erklärt Katja Brunner.

Brunner Hochzeitshaus

Innsbrucker Straße 32, 74072

Heilbronn,Fon: 07131-7904250

www.brunner-hochzeitshaus.de