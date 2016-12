Besondere Unikate

× Erweitern Juwelier Bismark

Seit dem Nikolaustag 1996 bietet der Familienbetrieb Juwelier Bismarck in Heilbronn seinen Kunden alles, was das Schmuckliebhaber-Herz begehrt.

Neben Dienstleistungen wie dem Ankauf von Gold hat der Juwelier eine große Auswahl an Platin-, Silber-, Gold- und Stahlschmuck oder Titanuhren z.B. von Boccia in seinem Sortiment. Außerdem bietet der Juwelier eine große Auswahl an

Ingersoll, Citizen und viele weitere

Uhren an. Auch individuell gestaltete Eheringe gehören zu seinem Repertoire. Im Trauring-Studio in der Hauptstelle in der Kramstraße finden Brautpaare eine große Auswahl an verschiedensten Ringen. Während einer kompetenten und professionellen Beratung können sich Brautpaare ihren eigenen Ehering nach den individuellen Wünschen und Vorstellungen selbst ausarbeiten. In der hauseigenen Goldschmiede werden Schmuckstücke angefertigt.

Juwelier Bismarck

Kramstr. 4, 74072 Heilbronn,

Fon: 07131/2048338

Kirchbrunnenstr. 20, 74072 Heilbronn, Fon: 07131/68124

www.juwelier-bismarck.de