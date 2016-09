BildSchön, die Hochzeitsprofis

Vanessa und Sandra sind das eingespielte Team von BildSchön.

Gemeinsam sorgen sie dafür, dass Braut und Angehörige entspannt und top gestylt in den schönsten Tag starten können und alles, was dem Brautpaar am Herzen liegt, in wunderschönen Bildern festgehalten wird. Die beiden kommen gerne zum Styling zu den Kunden nach Hause oder in die Lokation, in der die Feier stattfindet. Jede Hochzeit ist anders und daher gehen Vanessa und Sandra auch vorab auf jedes Brautpaar ganz individuell ein. Am Hochzeitstag selbst bleiben sie solange es das Brautpaar möchte vor Ort und machen professionelle Fotos mit einer sehr guten Ausrüstung. Eine Fotobox mit wahnsinnig vielen lustigen Utensilien haben sie selbstverständlich auch. Da bleibt kaum ein Auge trocken, wenn es rund geht in der Box. Eine Onlinegalerie gehört genauso zum Service wie die allerersten Fotos direkt am Tag »danach« dem Brautpaar zu übermitteln. Vanessa und Sandra lieben ihre Arbeit und wenn die Paare glücklich sind, sind sie es auch. Das ist der schönste Lohn.

www.vanessa-costeira.de und www.die-fotograefin.de