Blumenschmuck für die Traumhochzeit

Am schönsten Tag des Lebens sollte alles perfekt sein und in schönster Erinnerung bleiben. Blumen sind an diesem besonderen Ereignis von großer Bedeutung – mit ihrer Symbolkraft sprechen sie die Blumensprache der Liebenden.

Ausgefallen, traditionell oder modern – der Blumenschmuck für eine Hochzeit sollte immer etwas Besonderes sein. Ob Auto-, Tisch-, Altar- oder Blumenschmuck für die Kirche oder das Standesamt, ein traumhafter Brautstrauß oder der Anstecker für den Bräutigam – Pflanzen-Kölle fertigt eine individuelle Blütenpracht für eine unvergessliche Hochzeit. An diesem besonderen Ereignis sind Blumen ein wichtiger Bestandteil, sie dekorieren stilvoll und setzen zu Ihrem Hochzeitsmotto passende Akzente. Dezent, modern, elegant, verspielt oder ausgefallen, Pflanzen-Kölle präsentiert die verschiedensten Stilrichtungen und bringt die Wirkung und Symbolik einzelner Sträuße und Blumenarrangements näher.

Die Floristinnen von Pflanzen-Kölle beraten auch gerne exklusiv in einem persönlichen Gespräch. Für einen durchgehend einheitlichen Blumenschmuck erhält man bei Pflanzen-Kölle Anregungen und Inspirationen sowie Dekorationsbeispiele, die genau auf die gewünschten Anforderungen abgestimmt und umgesetzt werden.

