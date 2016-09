Der Feinschliff für die perfekte Hochzeit

× Erweitern Foto: Julia Mihatsch Fotografie

Die Hochzeit selbst zu organisieren liegt hoch im Trend. Mit viel Liebe fürs Detail kümmern sich Brautpaare nicht nur um Location, Musik und Einladung, sondern suchen nach dem besonderen Etwas, mit dem ihre Hochzeit einzigartig wird.

Ideen dafür und Tipps für die richtige Umsetzung bekommen sie bei der »Ja-Tüpfelchen«-Veranstaltung in Nagold. Experten der Hochzeitsbranche inspirieren und geben dort ihre Erfahrungen weiter: Planungscheck und Highlights setzen mit Hochzeitsplanerin Barbara Burkl von feel white; Hochzeitstanz mal anders im Workshop von Studio8 mit Elisabeth Galonska; Infos zum Eherecht gibt Rechtsanwältin Dr. Tabea Glemser; Ideen zu Sweet Table und Hochzeitstorte präsentiert Jasmin Hölderlin von Sweet Dreams For You; Hochzeitsfotografin Erika gibt Hilfestellung im Fotografendschungel und eine strahlende Haut bekommen Bräute im Workshop mit Sinneszauberin Eliza Rath.

Ja-Tüpfelchen Termine & Anmeldung unter

www.ja-tüpfelchen.de