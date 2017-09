Die perfekte Planung für den Junggesellenabschied

Der Junggesellenabschied hat seit dem 19. Jahrhundert bei uns in Europa Tradition und gehört schon fast zum Hochzeitsbrauch dazu. Männer und Frauen feiern ein letztes Mal richtig Party, bevor sie als Braut und Bräutigam vor den Altar treten.

Organisiert wird der Junggesellenabschied in der Regel von den Freunden des zukünftigen Bräutigams oder den Freundinnen der zukünftigen Braut. Bei einer perfekten Planung des Events ist der Junggesellenabschied mit jeder Menge Spaß verbunden und bleibt auch später noch lange in Erinnerung.

Der Ablauf des JGA

Oft steht der Termin für die geplante Hochzeit schon ein Jahr im Voraus fest. In diesem Fall empfiehlt sich schon rechtzeitig mit einem Brainstorming für den JGA zu beginnen. Je mehr Zeit für die Ideenfindung und Planung zur Verfügung steht, desto einfacher ist es, ein passendes Event zu organisieren.

Zunächst muss das passende Motto für den Junggesellenabschied gefunden werden. Davon abhängig ist, welche Accessoires oder Requisiten im Vorfeld organisiert werden müssen. T-Shirts für den Einheitslook der Teilnehmenden und ein besonderes, meist auffälligeres Outfit für den zukünftigen Bräutigam gehören häufig zum Standard-Repertoire. Je nach geplanten Aktionen können auch Bollerwagen, Bauchladen und andere größere Stücke notwendig werden .

Am Tag des JGAs wird der Junggeselle oder die Junggesellin von Zuhause abgeholt. Je nach geplantem Junggesellen-Motto muss er oder sie sich das mitgebrachte Outfit anziehen. Im Anschluss wird gemeinsam losgezogen. Häufig gehört es zu den Aufgaben des Junggesellen, verschiedene gestellte Hürden zu nehmen und sich so durch den Tag zu arbeiten. Dies kann der Verkauf kleinerer Gegenstände wie Karten, Kondome, Feuerzeuge, Schnäpse oder Sonstiges sein. Auch das Sammeln von Küssen oder Tänzchen gehört hin und wieder dazu.

Häufig legen die Teilnehmer noch zusammen, um auch noch ein Abschlussgeschenk zu überreichen. Ideale Geschenke für Männer sind dazu Erlebnisgeschenke wie eine Quad Tour oder einen Abenteuer-Trip. Im besten Fall bieten diese Geschenke Gelegenheit zu wiederholten gemeinsamen Aktivitäten. Aber auch andere originelle Geschenkideen, zum Beispiel die Teilnahme an Veranstaltungen wie des „Erdinger Sautrogrennens“ versprechen auch zukünftig noch gemeinsamen Spaß. Ideal für Frauen sind in der Regel Erlebnisgeschenke, die zu einem geringeren Adrenalinausstoß führen wie beispielsweise ein Wellnesswochenende, ein gemeinsames Krimi-Dinner oder ähnliches.

Das richtige Junggesellen-Motto

Das richtige Motto für das besondere Event zu finden, ist nicht immer einfach. Es gibt jede Menge Mottos und Möglichkeiten. In einigen Fällen ist das Motto auch in der Abhängigkeit der Jahreszeit zu wählen. So sollte im Winter eher auf Indoor-Aktivitäten zurückgegriffen werden, während im Sommer Aktivitäten im Außenbereich geplant werden können. Ein kleiner Überblick über mögliche Junggesellen-Mottos gibt erste Anregungen:

Schlumpf-Motto

Auffällig und witzig ist das Schlumpf-Motto. Hier sticht der Junggeselle als Papa Schlumpf oder die Junggesellin als Schlumpfine aus der Gruppe hervor. Blaue Shirts, weiße Hosen, entsprechende Schlumpf-Mützen und blaue Gesichtsfarbe müssen vorher organisiert werden. Passend bei dieser Verkleidung ist auch das Mitführen eines Bauchladens, aus dem der Junggeselle Schlumpfe-Figuren, Schlumpf-Gummibärchen oder Schlumpf-Gummibärchensaft (blauer Likör) verkaufen muss.

Men in Black

Dieses Motto baut auf dem bekannten Film mit Will Smith auf. Mit schwarzen Anzügen, weißen Hemden und Sonnenbrillen zieht die Junggesellenmannschaft durch die Gegend. Nicht fehlen darf der Neutralisator, mit dem der Junggeselle unliebsame Passanten dann auch schon mal „blitzdingsen“ darf.

Stilsicher durch die Nacht

Ähnlich wie bei Men in Black legt dieses Motto Wert auf einen stilsicheren Auftritt. In schickem Anzug mit weißem Hemd und Krawatte ist das Outfit nicht direkt als Verkleidung zu erkennen. Dennoch ist das Einfangen von Blicken garantiert, wenn eine Gruppe stilvoll gekleideter Männer durch die Straßen zieht. Bei diesem Outfit wird auf einen Bauchladen verzichtet und es erfolgt in der Regel eine Kneipen- oder Casino-Tour.

Teufelchen- oder Engelchen-Motto

Noch ein letztes Mal über die Stränge schlagen: Dazu darf der Junggeselle in das Kostüm des Teufels schlüpfen. Alternativ wird der Junggeselle oder die Junggesellin als Engel verkleidet. Hierbei steht die Verkleidung für das Glück, welches der Partner mit seiner Wahl getroffen hat.

Piraten-Motto

Für ewig Junggebliebene und echte Abenteurer eignet sich das Piratenmotto. Hierzu verkleiden sich alle als Piraten mit Augenklappe, Säbel und Kopftuch. Je nach Geschmack kann der Junggeselle hier beauftragt werden als Ober-Pirat Schätze aus der mitgeführten Schatztruhe zu verkaufen. Alternativ wird im Vorfeld eine Strecke ausgearbeitet, an der sich immer wieder Stationen befinden, an denen flüssiger Proviant versteckt ist und die vom Ober-Piraten entdeckt werden müssen.

Die richtige Location finden

Ein Junggesellenabschied wird für gewöhnlich nur einmal im Leben gefeiert. Daher sollte er etwas ganz Besonderes sein. Neben dem Motto und den geplanten Aktivitäten ist somit auch die richtige Location nicht zu unterschätzen. Unter meinestadt.de/junggesellenabschied lassen sich aktuelle Partys finden, an denen während der Junggesellenfeier teilgenommen werden kann. Außerdem gibt es Unterkunfts-Tipps für Freunde, die eine etwas weitere Anreise haben. Aber auch andere aktuelle Veranstaltungen in der Region können für die Feier interessant sein.

Wem die Locations in der eigenen Stadt zu langweilig sind, der kann sich bei Anbietern informieren, die sich auf die Organisatoren für Junggesellenabschieden spezialisiert haben. Häufig finden sich hier fertige Pakete, die Unterkünfte in anderen Ländern samt Programm für den Junggesellenabschied beinhalten. Somit können auch Abschiedsfeiern in Barcelona, Amsterdam, Warschau oder Prag realisiert werden, ohne großartige Kenntnisse von den Begebenheiten vor Ort zu besitzen.