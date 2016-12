Die Seemühle – Feste in tollem Ambiente

× Erweitern Seemühle Vaihingen

Das 1855 erbaute und liebevoll restaurierte Mühlenanwesen mit einem Restaurant und einem großen Biergarten am Mühlbach bietet mit mehr als 200 Sitzplätzen ein tolles historisches Ambiente für Hochzeiten und Familienfeiern. In der Seemühle begegnen sich Moderne und Historie und sie bildet auf jeden Fall den passenden Rahmen für viele verschiedene Dekorations-Wünsche – ob edel, rustikal oder modern. Für ausgelassene Feiern stehen unterschiedliche Räumlichkeiten bereit. Angeführt werden diese vom großen Mühlen-Saal im Obergeschoss, in dem bis zu bis 100 Personen Platz finden. Der Mühlen-Saal und der separate Außenbereich können bis 5 Uhr früh genutzt werden und die Gäste müssen sich an keine Sperrstunde halten.

Im Sommer können im Biergarten freie Trauungen vollzogen werden.

Die Gäste werden mit erlesenen Menüs oder einem speziell zusammengestellten Bankett verwöhnt.

Wer es rustikal mag, entscheidet sich für das Grillbuffet – am besten natürlich mit Lagerfeuer, Feuerkörben und Außengrill. Außerdem lockt die Auswahl an erlesenen Weinen und in der Weinhandlung Seemühle berät Sommelier Carsten Posch, um aus über 200 deutschen und internationalen Weinen die passende Auswahl zu Buffet oder Menü zu finden. Ein weiteres Highlight in der Seemühle ist die gut sortierte Cocktailbar und wenn man sich für einen Moment zurückziehen möchte, dann findet man in der urgemütlichen Zigarrenlounge Platz, um verschiedene Havanna-Zigarren und Single-Malts zu probieren.

Seemühle Seemühle 11, 71665 Vaihingen/Enz, Fon: 07042/813437

www.seemuehle11.de

info@seemuehle11.de