Die Trauringexperten

Hochzeitsauto - Jaguar XJ6-L - Bj.1979

Seit über 20 Jahren ist das Team der »galerie am tor« in Langenburg Trauringexperte mit aktuellen Trauringkollektionen namhafter Hersteller. Als Neuheit bieten sie Trauringe in »Carbon« mit zum Beispiel Gold an – ein edler Materialmix mit toller Ausstrahlung. Auch mit eigenen Designs, wie den beweglichen »Thamaro« Ring den man individuell gestalten kann, oder den »Ergo« Ring für hohen Tragekomfort, den man in der Goldschmiede anfertigen lassen kann, glänzt die »galerie am tor«. Außergewöhnlich der »Duo« Ring, zwei einzelne Ringe fest miteinander verbunden.

Als weiteres Highlight wird ein edler Jaguar Oldtimer angeboten, den man mieten kann, um den schönsten Tag noch einzigartiger zu gestalten.

An den großen Trauringwochenenden vom 3.–5. März in der »galerie am schloss« in Bad Mergentheim und vom 10.–12. März in der »galerie am tor« in Langenburg, werden wieder über 800 Trauringe in den aktuellen Designs aus Gold, Platin, Palladium, Stahl, Carbon und Silber präsentiert. heg

galerie am tor

Hauptstraße 48, 74595 Langenburg,

Fon: 07905/5100

www.galerie-am-tor.de

galerie am schloss

Deutschordenplatz 1, 97980 Bad Mergentheim, Fon: 07931/959295

