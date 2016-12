Ehrliche Beratung, perfektes Outfit

Die beiden Mode-Fachgeschäfte Sposa Favola und Elnovio – The Mens Gala in Pleidelsheim beraten Braut und Bräutigam bei allen Fragen zum perfekten Hochzeitsoutfit.

Dabei schaffen Sandra Berloger und ihr Team eine lockere Atmosphäre, um ehrliche und wertvolle Style-Tipps zu geben.

Das Brautstudio »Sposa Favola« und das Bräutigam- und Herren-Studio »Elnovio – The Mens Gala« in Pleidelsheim haben schon viele Hochzeitspaare auf dem schönsten Weg ihres Lebens begleitet und für diesen schönsten Tag eingekleidet. Im Brautstudio »Sposa Favola« beraten Sandra Berloger und ihr Team zukünftige Ehefrauen detailliert und umfassend in allen Fragen des perfekten Hochzeits-Outfits für Standesamt oder Kirche. Dabei wird natürlich auf die persönlichen Vorlieben eingegangen und egal, ob das Brautkleid oder das Ensemble schlicht, elegant, sexy, extravagant oder märchenhaft sein soll: »Sposa Favola« führt fantastische Brautkleider und Arrangements namhafter Hersteller in den Größen 34 bis 62. Auch einer Hochzeit mit Babybauch oder mit ausgeprägten weiblichen Kurven steht nichts im Wege. Besonders wichtig ist dem Team des »Sposa Favola« die typgerechte, liebevolle, ehrliche und leidenschaftliche Beratung in lockerer Atmosphäre mit Begleitpersonen wie Eltern, Trauzeugen und Freunden. Für eine kostenlose Beratung mit Typ-Bestimmung, exklusiven Anproben und Styling- und Accessoires-Support können abendliche After-Work-Termine oder Treffen an Samstagen vereinbart werden. Die dreistündige Beratung »Private Moon« ist ein spezielles Event mit Sekt und Fingerfood, das ohne die Anwesenheit anderer Kunden stattfindet. Ziel aller Beratungen ist natürlich eine strahlende Braut.

Mode für den Bräutigam

Einmalig in der Region und bewusst vom »Sposa Favola« räumlich getrennt, gibt es mit »Elnovio – The Mans Gala« ein separates Geschäft ausschließlich mit Mode für Herren. Hier findet der Bräutigam alles, was er für seinen glanzvollen Auftritt benötigt, denn auch sein Outfit muss sitzen und das Brautkleid optisch ergänzen. Die Top-Marken-Auswahl reicht von Hochzeitsanzügen im lässigen, italienischen Look über klassische Fracks, moderne, bequeme Cuts oder elegante Smokings bis hin zu stylischen Slimfit-Anzügen – alle auch auf Maß. Für andere Anlässe oder Business finden Herren tolle Stoffe und Designs. Beide Mode-Fachgeschäfte bieten auch Bestellmöglichkeiten, die Aufbewahrung der Kleidung bis zur Hochzeit sowie einen professionellen Schneiderservice für Änderungswünsche.

Brautstudio Sposa Favola

Benzstr. 9/1, 74385 Pleidelsheim, Fon: 07144/808756,

www.sposa-favola.de

Elnovio – The Mens Gala

Marbacher Str. 1, 74385 Pleidelsheim, Fon: 07144/3331849,

www.elnovio.de