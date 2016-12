Ein Kleinod der Besonderheit, eine Größe in Kompetenz, Service & Auswahl

× Erweitern Sommerlad Mosbach

Weit über die Region hinaus ist Braut- und Festmoden Sommerlad besonders als perfekte Anlaufstelle für Braut und Bräutigam bekannt.

Die große und vielseitige Auswahl, der perfekte Service vom ersten bis zum letzten Moment, das leidenschaftliche Engagement des gesamten Teams und die Möglichkeit, alles aus einer Hand finden zu können, zeichnet dieses Geschäft aus. Die fachkundige Kompetenz der Beraterinnen ermöglicht es den Kunden, selbst ganz spezielle Wünsche umzusetzen und auf persönliche Individualität einzugehen. Bereits seit 20 Jahren ist das Haus Sommerlad im Dienst des Kunden und heute mehr denn je begeistert, Brautpaare auf dem Weg zu ihrer Traumhochzeit zu begleiten. Die Braut findet hier Traumkleider für das Standesamt in genau so großer Vielfalt wie Roben für die Traumhochzeit und auch für den Bräutigam kommt es nicht selten zur Qual der Wahl. Zum Outfit gehören selbstverständlich abgestimmte Accessoires - liebevoll zusammengestellte Kollektionen ergänzen das Gesamtbild von Braut und Bräutigam. Ein besonderes Highlight ist die Trauringkollektion im Hause Sommerlad, die die Verbindung zwischen Braut und Bräutigam erst sichtlich macht. Die Unendlichkeit an Möglichkeiten und ein Gespür für das Hochzeitspaar ermöglicht es, die perfekte Entscheidung zu treffen.

Inhaberin Britta Heppe

»Leidenschaft ist unser Antrieb, Ihren Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Genießen Sie die Zeit in unseren gemütlichen Räumen und erleben Sie unsere Gastfreundschaft bei der Wahl ihrer Garderobe oder Trauringe. Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel, dass Sie sich glücklich fühlen, unser Geschenk. Wir freuen uns auf Sie!«

Braut- und Festmoden Sommerlad

Schwanengasse 3, 74821 Mosbach, Fon: 06261/35557

www.brautmoden-sommerlad.de

Terminvereinbarung erwünscht!