Elegante Hochzeitsfeier im Ratskeller

× Erweitern Biergarten des Ratskeller Ludwigsburg ab sofort wieder geöffnet Der Festsaal des Ratskellers Ludwigsburg

Der Ratskeller Ludwigsburg bietet außergewöhnliche Räumlichkeiten für Events aller Art und jeder Größe. Für Hochzeiten empfehlen sich der barocke Kronprinzensaal und die geräumige Terrasse des Ratskellergartens.

So wird die elegante Feier am schönsten Tag des Lebens zu einem einzigartigen Erlebnis. Was wäre Ludwigsburg ohne den Ratskeller, sein barockes Schmuckstück im Herzen der Stadt? Seit 1728 ist das unterkellerte, zweigeschossige Gebäude mit seinem prächtigen, denkmalgeschützten Garten ein wichtiger Fixpunkt im Leben der Stadt. Der Ratskeller Ludwigsburg ist gleichermaßen beliebter Treffpunkt bei Musik- und Tanzveranstaltungen, feines Restaurant mit herzhafter moderner Küche, gut sortierte Bar und perfekte Ruheoase mit einem großzügigen Außenbereich.

Hochzeit im Kronprinzensaal

Für elegante Hochzeitsfeiern bildet der lichtdurchflutete, weitläufige Kronprinzensaal mit seinem atemberaubenden Ambiente einen idealen fürstlichen Rahmen. Hier bewirtet das erfahrene Service-Team Hochzeitsgesellschaften mit bis zu 200 Personen zuvorkommend und gastfreundlich. Beim Arrangement der Speisen für das Hochzeits-Menü oder -Buffet legen Geschäftsführer Michael Böhmer, der Küchenchef und alle Mitarbeiter höchsten Wert auf Frische, Produkt-Qualität und sorgfältige Zubereitung. Die Weine, Biere, Cocktails, Spirituosen und Soft-Drinks werden vom Personal perfekt auf das Essen abgestimmt. Ab dem Frühjahr können Sektempfänge und Meet & Greets auf der Sommerterrasse stattfinden. Der alte Baumbestand im Biergarten mit 800 Plätzen spendet wohltuenden Schatten. Während die Gäste bei einem Begrüßungsdrink oder Aperitif das Eis brechen, steht den kleinen Gästen zur Unterhaltung ein Spielplatz mit Sandspielzeug und der Beachbereich zur Verfügung.

Ratskeller Ludwigsburg

Wilhelmstr. 13, 71638 Ludwigsburg,

Fon: 07141/2423020

www.ratskeller-ludwigsburg.de