Emotional, Herzlich und Kreativ...

Der Hochzeitstag soll einer der unvergesslichsten Tage im Leben werden. Selten plant man einen einzigen Tag mit so großer Hingabe und Vorfreude. Daher verdient er es, mit einzigartigen Fotos festgehalten zu werden.

Laura-Maria Fischer ist Fotografin mit Herz und Seele und hält die schönsten Augenblicke der Hochzeit in authentischen Bildern fest.

… das ist die Grundlage für die Arbeit von Fotografin Laura-Maria Fischer: So einzigartig wie das Paar selbst, so natürlich wie nur irgend möglich und manchmal auch so verrückt wie schon lange nicht mehr!

Mit anderen Worten: Hier darf von Herzen gelacht und vor Freude geweint werden! Die Fotografin fängt die schönsten Momente und Emotionen ein und macht diese für immer greifbar.

Erinnerungen schaffen

Laura-Maria Fischer schafft Erinnerungen an den schönsten Tag im Leben, die das Brautpaar und ihre Liebsten so zeigen, wie sie wirklich sind: natürlich, authentisch und lebendig. »Das Schönste an der Fotografie ist für mich, dass ich jeden Menschen für einen kurzen Moment in seinem Leben begleiten und die für ihn emotionalsten Momente einfangen und miterleben darf«, so die Fotografin. Ihr Ziel ist es, dass jedes Bild eine Geschichte erzählt, in der das Motiv der Mittelpunkt ist und mit dem man sich identifizieren kann. So fügt sie sich in die Hochzeitsgesellschaft, ohne aufzufallen. »Das schönste Kompliment ist für mich, wenn das Brautpaar seine Fotos anschaut und sagt ’Wow, das hat sie auch eingefangen. Ich habe sie gar nicht bemerkt!‘«.

Individuelle Beratung

In persönlichen Vorgesprächen berät die Fotografin das Brautpaar ausführlich und bespricht die einzelnen Möglichkeiten. So werden neben den romantisch klassischen Aufnahmen oft auch kreative Ideen umgesetzt. Außerdem bietet Laura-Maria Fischer den Brautpaaren die Möglichkeit, verschiedene hochwertige, in Handarbeit gefertigte Produkte wie zum Beispiel Fotoalben und Leinwände zu erwerben.

Laura-Maria Fischer Fotografie

74906 Bad Rappenau,

Fon: 0151/40042289

www.laura-maria-fischer.de